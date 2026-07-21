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Russell já 'aceitou' que pode se tornar o número dois para proteger e garantir vitórias à equipe

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Tendo vencido oito das dez corridas da Fórmula 1, a Mercedes está pronta para impor ordens de equipe caso Andrea Kimi Antonelli e George Russell corram o risco de perder mais uma vitória devido a disputas internas.

Leia também:

A Mercedes conquistou sua oitava vitória de 2026 na Bélgica, com Antonelli, mas Toto Wolff já havia deixado claro anteriormente que estava insatisfeito com o fato de a equipe ter perdido para a Ferrari em duas ocasiões.

O austríaco ficou particularmente insatisfeito com a corrida de Barcelona, onde Russell e Antonelli passaram seis voltas disputando a liderança. Isso fez com que fossem ultrapassados por Lewis Hamilton, que, com pneus mais novos, ganhou 13 segundos sobre o italiano nessas seis voltas.

O contexto da disputa pelo título – com a vantagem de Antonelli sobre Russell chegando a 50 pontos e a Ferrari representando uma ameaça concreta ao título – levou um jornalista a perguntar a Wolff, na coletiva de imprensa pós-corrida do GP da Bélgica, se era hora de "proteger" Antonelli como piloto número um da equipe e pedir a Russell que abrisse caminho para seu companheiro de equipe quando ele estivesse na frente.

Como era de se esperar, Wolff se recusou a tornar Russell o segundo piloto em um estágio tão inicial da temporada – chegaremos à metade da temporada após a etapa deste fim de semana em Hungaroring –, especialmente com as chances do britânico de conquistar o título ainda muito vivas.

No entanto, o chefe da equipe deixou claro que a Mercedes não pode se dar ao luxo de permitir que um cenário semelhante ao de Barcelona se repita.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"O tipo de missão que estabelecemos para hoje é não perdermos tempo uns com os outros", respondeu ele. "Não queremos nenhuma oscilação e, então, ter uma Ferrari ou uma Red Bull nos pressionando e perder uma vitória, como aconteceu em Barcelona. Sabe, se não fosse pelo abandono, Kimi teria vencido a corrida".

"Desde Barcelona, de qualquer forma, sempre daríamos preferência à vitória na corrida. E se isso significasse que Kimi ou George estiver na frente, é isso que faríamos".

"Sabe, este é um campeonato de construtores tanto quanto um campeonato de pilotos. Nunca tiraríamos a vitória de nenhum dos pilotos. Portanto, se for o George quem estiver na frente, mesmo que ele esteja atrás no campeonato, nessa fase da temporada, não faríamos isso".

Russell havia insistido anteriormente que ele e Antonelli são confiáveis para disputar roda a roda sem colidir, após a disputa em Montreal, mas mudou de posição posteriormente devido ao revés na Catalunha.

"Acho que está claro que a vitória da equipe é a prioridade", disse ele. "Não importa qual piloto".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Vocês viram no Canadá: Kimi e eu disputamos com muita intensidade, mas estávamos nos distanciando de todos os outros, então a vitória da equipe não estava ameaçada".

"Mas então você olha para Barcelona e, de repente, tem outro piloto na disputa. E tudo bem, Lewis teve o safety car, o que ajudou bastante. Sem o safety car, sabe, Kimi e eu estávamos perdendo tempo juntos e isso teria dado a oportunidade para a Ferrari vencer".

"E é aí que precisamos ser espertos como companheiros de equipe, e está muito claro que a equipe quer vencer a corrida. Não importa se sou eu ou o Kimi".

Ogura 'ACIMA' de Martín? MÁRQUEZ, Diogo BRILHANDO e mais: os DESTAQUES da 1ª metade da MOTOGP 2026

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