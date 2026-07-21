F1: Mercedes 'recalcula rota' contra Ferrari e cede às ordens de equipe
Russell já 'aceitou' que pode se tornar o número dois para proteger e garantir vitórias à equipe
Tendo vencido oito das dez corridas da Fórmula 1, a Mercedes está pronta para impor ordens de equipe caso Andrea Kimi Antonelli e George Russell corram o risco de perder mais uma vitória devido a disputas internas.
A Mercedes conquistou sua oitava vitória de 2026 na Bélgica, com Antonelli, mas Toto Wolff já havia deixado claro anteriormente que estava insatisfeito com o fato de a equipe ter perdido para a Ferrari em duas ocasiões.
O austríaco ficou particularmente insatisfeito com a corrida de Barcelona, onde Russell e Antonelli passaram seis voltas disputando a liderança. Isso fez com que fossem ultrapassados por Lewis Hamilton, que, com pneus mais novos, ganhou 13 segundos sobre o italiano nessas seis voltas.
O contexto da disputa pelo título – com a vantagem de Antonelli sobre Russell chegando a 50 pontos e a Ferrari representando uma ameaça concreta ao título – levou um jornalista a perguntar a Wolff, na coletiva de imprensa pós-corrida do GP da Bélgica, se era hora de "proteger" Antonelli como piloto número um da equipe e pedir a Russell que abrisse caminho para seu companheiro de equipe quando ele estivesse na frente.
Como era de se esperar, Wolff se recusou a tornar Russell o segundo piloto em um estágio tão inicial da temporada – chegaremos à metade da temporada após a etapa deste fim de semana em Hungaroring –, especialmente com as chances do britânico de conquistar o título ainda muito vivas.
No entanto, o chefe da equipe deixou claro que a Mercedes não pode se dar ao luxo de permitir que um cenário semelhante ao de Barcelona se repita.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes
Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"O tipo de missão que estabelecemos para hoje é não perdermos tempo uns com os outros", respondeu ele. "Não queremos nenhuma oscilação e, então, ter uma Ferrari ou uma Red Bull nos pressionando e perder uma vitória, como aconteceu em Barcelona. Sabe, se não fosse pelo abandono, Kimi teria vencido a corrida".
"Desde Barcelona, de qualquer forma, sempre daríamos preferência à vitória na corrida. E se isso significasse que Kimi ou George estiver na frente, é isso que faríamos".
"Sabe, este é um campeonato de construtores tanto quanto um campeonato de pilotos. Nunca tiraríamos a vitória de nenhum dos pilotos. Portanto, se for o George quem estiver na frente, mesmo que ele esteja atrás no campeonato, nessa fase da temporada, não faríamos isso".
Russell havia insistido anteriormente que ele e Antonelli são confiáveis para disputar roda a roda sem colidir, após a disputa em Montreal, mas mudou de posição posteriormente devido ao revés na Catalunha.
"Acho que está claro que a vitória da equipe é a prioridade", disse ele. "Não importa qual piloto".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes
Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"Vocês viram no Canadá: Kimi e eu disputamos com muita intensidade, mas estávamos nos distanciando de todos os outros, então a vitória da equipe não estava ameaçada".
"Mas então você olha para Barcelona e, de repente, tem outro piloto na disputa. E tudo bem, Lewis teve o safety car, o que ajudou bastante. Sem o safety car, sabe, Kimi e eu estávamos perdendo tempo juntos e isso teria dado a oportunidade para a Ferrari vencer".
"E é aí que precisamos ser espertos como companheiros de equipe, e está muito claro que a equipe quer vencer a corrida. Não importa se sou eu ou o Kimi".
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