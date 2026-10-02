F1: Mercedes revela componentes do pacote de atualizações para Sepang; veja detalhes
Novidades apresentadas no GP do Bahrein na Malásia devem ser as últimas da equipe para a temporada 2026
A Mercedes revelou nesta sexta-feira (02) a extensão do tão aguardado pacote de atualizações para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 deste fim de semana, o primeiro desde a etapa do Canadá, ainda em maio. O foco das novidades está no assoalho e na parte lateral do W17.
O W17 tem sido o carro dominante da temporada 2026 até aqui, mesmo tendo enfrentado concorrência de Ferrari, McLaren e Red Bull ao longo do campeonato. Porém, nenhuma outra equipe do top 4 teve como montar um desafio real à Mercedes e seus pilotos nos Mundiais.
No primeiro pacote de atualizações desde Montreal, e o último da temporada 2026, as atualizações abrangem a parte interna do assoalho, sua borda, o lado traseiro do carro, o difusor e a carenagem, nas laterais e na traseira.
Novas carenagens laterais da Mercedes
Foto: Jake Boxall-Legge
A equipe também reformulou as carenagens da suspensão traseira e as aletas implementadas próximas às rodas traseiras para aprimorar ainda mais as mudanças no assoalho e na carenagem lateral, com o objetivo de melhorar o downforce na parte traseira do carro.
“Achamos que é um bom passo, simplesmente porque já faz muito tempo desde a última vez que lançamos uma atualização”, disse George Russell, que venceu na última corrida em Baku, reduzindo a diferença para Kimi Antonelli no campeonato de pilotos para 66 pontos.
O novo assoalho da Mercedes
Foto: Jake Boxall-Legge
“É bastante incomum ter uma atualização em maio e só outra novamente quase em outubro. Portanto, como um passo individual de atualização, é significativo, mas em uma temporada normal, é apenas uma trajetória comum, na qual se esperaria um pacote de atualizações entre maio e outubro".
“Espero que isso nos impulsione de volta à frente nesses tipos de circuitos, que têm sido mais desafiadores para nós nas últimas seis corridas".
A Mercedes correrá na Malásia com uma pintura em azul-petróleo e preto em homenagem ao seu patrocinador master, a Petronas, empresa petrolífera da Malásia e fornecedora oficial de combustível para todas as equipes com motores Mercedes no grid.
A Mercedes foi a única equipe com atualizações mais substanciais para este fim de semana, enquanto McLaren e Racing Bulls trouxeram novidades específicas para o circuito. Haas, Alpine, Ferrari e Red Bull vieram com apenas uma atualização cada uma.
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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