F1: Mercedes revela por que rejeitou asa Macarena há mais de um ano

A Mercedes confessou ter analisado construir sua própria asa Macarena muito antes de a peça ter sido vista já na pista no carro de equipes rivais na Fórmula 1. No entanto, segundo o diretor técnico adjunto Simone Resta, o time decidiu não levar a ideia adiante.

A asa rotativa, cuja aba principal vira quando o modo de reta é ativado, tornou-se uma das inovações mais visíveis da atual era de regulamentos. A Ferrari foi a primeira a usá-la, dando o apelido de asa Macarena, e a Red Bull também levou sua versão própria a Miami. A McLaren também já foi vista testando um modelo da ideia e diz que a utilizará em algum momento no futuro.

A Mercedes é a única das quatro principais equipes que ainda não demonstrou interesse em um design desse tipo. Agora, Resta explicou o motivo no episódio mais recente do Nu Silver Arrows Radio Show.

"Provavelmente vou dizer algo que ainda não compartilhamos antes: tínhamos esse tipo de asa em nossa prancheta de desenho há pouco mais de um ano", disse. "Estivemos avaliando esse conceito com bastante detalhe e ele claramente oferece um benefício na redução de arrasto, mas também vem com uma redução de downforce em toda sessão em que você opera com o Open SM [Open Straight Mode, ou modo de reta aberto em português].

"É algo que avaliamos e nunca sentimos ser o melhor compromisso no geral, que valesse investir em termos de desenvolvimento e também de fabricação de componentes. Mas isso não significa que a mesma conclusão seja válida para sempre e podemos rever nossa visão e nossa posição daqui para frente", continuou. "Somos humildes, verificando todas as soluções que existem, avaliando se há algo interessante para aproveitarmos e mantendo esse processo daqui para frente".

A Mercedes, porém, tem conseguido se virar sem a asa até agora. A equipe lidera o campeonato de construtores com 578 pontos, 134 à frente da Ferrari, e Kimi Antonelli está 102 pontos à frente do companheiro de equipe George Russell.

O foco, porém, está em levar a nova atualização para os dois carros depois de ela ter sido de maneira dividida entre os pilotos em Singapura. Antonelli usou a novidade enquanto Russell testou a versão mais antiga. Desde então, a equipe já confirmou que os novos componentes estarão nos dois carros no GP dos Estados Unidos, no próximo fim de semana.

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