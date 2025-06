Toto Wolff respondeu às dúvidas sobre a promoção prematura de Andrea Kimi Antonelli para a Fórmula 1. O italiano de 18 anos foi promovido à Mercedes nesta temporada depois de apenas um ano na Fórmula 2, uma aposta arriscada que o próprio chefe da equipe justifica com um objetivo de longo prazo: desenvolver um futuro campeão.

"Kimi está em nosso programa júnior desde os 11 anos de idade, e hoje em dia é possível reconhecer o talento - eu diria que a partir dos 10 anos - quando as crianças começam a competir em campeonatos internacionais de kart", explicou Wolff no podcast Hot Pursuit! da Bloomberg.

"Temos um bom grupo de olheiros em nosso programa júnior da Mercedes-Benz, e isso é importante. Funciona como as academias de futebol ou tênis, que identificam talentos muito cedo".

Desde sua estreia na F1, Antonelli tem mostrado lampejos de brilhantismo, como a pole position na quali sprint em Miami e um recente pódio no GP do Canadá, onde se tornou o terceiro piloto mais jovem da história a terminar no pódio - atrás apenas de Max Verstappen e Lance Stroll.

Apesar de não ter dominado a F2, a Mercedes confiou nele, ciente de seu talento e com um roteiro claro: preparar o terreno para 2026, quando um novo regulamento técnico entrará em vigor.

"Se uma criança começa aos oito anos de idade e já é competitiva contra crianças mais velhas, isso é um bom sinal. Se esse garoto vence o campeonato um ano antes dos demais, isso é outro bom sinal. E Kimi tem vencido em todas essas categorias. Isso é algo muito excepcional", enfatizou Wolff.

Wolff será paciente com Antonelli

Antonelli está atualmente em sétimo lugar no campeonato de pilotos com 63 pontos, enquanto seu companheiro de equipe George Russell - que está tendo sua melhor temporada - tem cinco pódios, uma vitória e 136 pontos, o que o coloca em quarto lugar.

Embora a diferença seja significativa, Wolff pede calma: "Você provavelmente tem que pensar em um programa de três anos e aceitar que esse é o tempo necessário para que um jovem piloto possa competir com colegas mais experientes - que também são muito rápidos. George está entre os melhores pilotos da F1 atualmente. E isso é algo que temos que dar a eles: tempo para os jovens".

O chefe da equipe lembra que o desempenho na F1 não tem a ver apenas com velocidade. "Tornou-se muito difícil gerenciar os pneus. Não se trata apenas de velocidade - o quão rápido você pode ir em uma volta ou em uma corrida - trata-se de cuidar dos pneus para ir o mais rápido possível sem deslizar e sem superaquecer, porque você perde muito tempo por volta. E essa é a grande limitação para os jovens que estão chegando à F1", explicou.

Wolff citou Oscar Piastri, o atual líder do campeonato, como exemplo: "Piastri levou um ano e meio para atingir o nível de Norris. E este é o primeiro ano em que ele tem vantagem sobre ele".

Nesse contexto, Wolff apreciou o pódio de Antonelli em Montreal: "Ele não conhece todos os circuitos - Montreal foi sua primeira vez -, então ele começa com uma grande desvantagem. Mas o carro estava bom e ele conseguiu ser rápido".

O austríaco admite que a decisão foi controversa: "Houve muitas vozes dizendo: 'Como você pode colocar um jovem de 18 anos em um carro?' Especialmente em um Mercedes - não é como correr em uma equipe pequena, onde você está mais fora do radar. Aqui você é catapultado para um lugar onde as pessoas esperam que você suba ao pódio ou ganhe corridas".

Mas a filosofia da Mercedes é clara. "Quando você toma a decisão certa em termos de talento, precisa estar muito consciente de quem está colocando no carro. E se esse jovem mostrar muito potencial, você também precisa dar a ele tempo para se desenvolver. É isso que estamos fazendo com Kimi", disse ele. "Não daríamos um lugar a ninguém se não achássemos que ele poderia ser um campeão no futuro.

O caso de Antonelli contrasta com o de Russell, que teve de esperar vários anos na Williams antes de entrar para a equipe de fábrica em 2022. A Mercedes agora está optando por uma abordagem mais agressiva com Kimi, convencida de que, com a experiência adquirida em 2025 e 2026, o jovem italiano pode ser uma peça-chave no novo ciclo técnico que começa em 2026.

