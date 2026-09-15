F1: Mercedes 'sacrificou' corrida de Russell em Madri pela vitória de Antonelli?
O virtual safety car no início da prova foi muito prejudicial para o britânico, mas garantiu o triunfo do líder do campeonato
O vice-chefe da equipe da Mercedes, Bradley Lord, explicou por que George Russell fez uma parada extra nos boxes durante a intervenção do virtual safety car no fim da corrida, apesar de ter largado com pneus duros no GP da Espanha de Fórmula 1.
Russell foi o único piloto das equipes de ponta a não seguir a estratégia de uma única parada na pista de Madrid, onde as ultrapassagens eram escassas.
A direção de prova neutralizou a corrida no final da volta 14, o que favoreceu os quatro primeiros pilotos, que largaram com pneus médios ou macios – exceto Lando Norris, que já havia passado pela entrada do pit lane quando o VSC foi anunciado.
Pilotos como Charles Leclerc e Russell, no entanto, largaram com pneus duros. O monegasco permaneceu na pista e liderou a corrida até sua parada nos boxes na volta 45, enquanto o piloto da Mercedes trocou para pneus médios durante o VSC e voltou para os duros na volta 28.
Enquanto isso, o companheiro de equipe da Mercedes e líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli, triunfou depois que o momento oportuno da neutralização tirou o pole position Norris do seu caminho.
"O VSC funcionou de maneira muito diferente para George; ele surgiu no pior momento possível para ele, já que havia largado com pneus duros e pretendia fazer uma corrida longa para aproveitar quaisquer acontecimentos no final da prova", detalhou Lord.
"Ele começou a corrida com pneus duros na sexta posição, com o plano de fazer uma única parada. Quando o VSC foi acionado, ele era o segundo carro rodando com pneus duros, atrás da Ferrari de Leclerc. Por isso, pedimos para George fazer uma 'parada no lado oposto ao de Leclerc'".
Charles Leclerc, Ferrari
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Por quê? Porque, se não tivéssemos feito isso, ele simplesmente teria seguido Leclerc até a linha de chegada. A oportunidade de fazer um 'undercut' era muito, muito limitada, e a chance de ultrapassar era quase inexistente para carros com pneus de 'idade' semelhante".
"Então, colocamos George nos pneus médios. Sabíamos que os médios não aguentariam 43 voltas até o final, mas, para fazer algo diferente, o George fez um stint de 20 voltas e, em seguida, voltamos para os pneus duros, pois queríamos ficar com eles pelo maior tempo possível durante a corrida".
"George então exibiu um desempenho realmente impressionante. Ele estava indo rápido o suficiente para, na verdade, forçar Leclerc a entrar nos boxes provavelmente mais cedo do que a Ferrari gostaria, e isso fez com que Leclerc entrasse, dando a Kimi espaço livre na frente; mas, além disso, George estava pressionando Leclerc nas últimas voltas com aquele pneu macio que era bastante frágil, e acabou terminando a corrida apenas 0,7 segundos atrás".
"Após a corrida, George foi muito pragmático; ele disse que não achava que importasse o que tivéssemos feito — se o tivéssemos deixado na pista ou mandado para os boxes —, pois era provável que ele terminasse em quinto lugar, dada a dificuldade de ultrapassagem em Madring".
Apesar de ter marcado a volta mais rápida por quatro décimos, o resultado modesto de Russell foi mais um golpe para suas esperanças no campeonato. O britânico está agora 81 pontos atrás de Antonelli e admite abertamente que considera "extremamente improvável" até mesmo disputar o título.
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