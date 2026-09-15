Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Red Bull insiste que “não há nada de errado” com recuperação de Hadjar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Red Bull insiste que “não há nada de errado” com recuperação de Hadjar

EXCLUSIVO: Quartararo fala sobre últimas corridas com Yamaha e expectativa para estreia com Honda na MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
EXCLUSIVO: Quartararo fala sobre últimas corridas com Yamaha e expectativa para estreia com Honda na MotoGP

F1: Cinco formas de melhorar Madring para GP da Espanha de 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Cinco formas de melhorar Madring para GP da Espanha de 2027

F1: Ferrari faz teste da Pirelli com Hamilton e Leclerc em Ímola

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari faz teste da Pirelli com Hamilton e Leclerc em Ímola

F1: CEO da Audi considera venda de nova fatia da equipe, mas nega crise financeira no projeto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: CEO da Audi considera venda de nova fatia da equipe, mas nega crise financeira no projeto

F1: Mercedes 'sacrificou' corrida de Russell em Madri pela vitória de Antonelli?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Mercedes 'sacrificou' corrida de Russell em Madri pela vitória de Antonelli?

MotoGP: Martín passa por exames antes de decisão sobre nova cirurgia

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Martín passa por exames antes de decisão sobre nova cirurgia

VÍDEO: Visando F1, Câmara testa novamente com a Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO: Visando F1, Câmara testa novamente com a Ferrari
Fórmula 1 GP da Espanha

F1: Mercedes 'sacrificou' corrida de Russell em Madri pela vitória de Antonelli?

O virtual safety car no início da prova foi muito prejudicial para o britânico, mas garantiu o triunfo do líder do campeonato

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
George Russell, Mercedes

O vice-chefe da equipe da Mercedes, Bradley Lord, explicou por que George Russell fez uma parada extra nos boxes durante a intervenção do virtual safety car no fim da corrida, apesar de ter largado com pneus duros no GP da Espanha de Fórmula 1.

Leia também:

Russell foi o único piloto das equipes de ponta a não seguir a estratégia de uma única parada na pista de Madrid, onde as ultrapassagens eram escassas.

A direção de prova neutralizou a corrida no final da volta 14, o que favoreceu os quatro primeiros pilotos, que largaram com pneus médios ou macios – exceto Lando Norris, que já havia passado pela entrada do pit lane quando o VSC foi anunciado.

Pilotos como Charles Leclerc e Russell, no entanto, largaram com pneus duros. O monegasco permaneceu na pista e liderou a corrida até sua parada nos boxes na volta 45, enquanto o piloto da Mercedes trocou para pneus médios durante o VSC e voltou para os duros na volta 28.

Enquanto isso, o companheiro de equipe da Mercedes e líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli, triunfou depois que o momento oportuno da neutralização tirou o pole position Norris do seu caminho.

"O VSC funcionou de maneira muito diferente para George; ele surgiu no pior momento possível para ele, já que havia largado com pneus duros e pretendia fazer uma corrida longa para aproveitar quaisquer acontecimentos no final da prova", detalhou Lord.

"Ele começou a corrida com pneus duros na sexta posição, com o plano de fazer uma única parada. Quando o VSC foi acionado, ele era o segundo carro rodando com pneus duros, atrás da Ferrari de Leclerc. Por isso, pedimos para George fazer uma 'parada no lado oposto ao de Leclerc'".

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Por quê? Porque, se não tivéssemos feito isso, ele simplesmente teria seguido Leclerc até a linha de chegada. A oportunidade de fazer um 'undercut' era muito, muito limitada, e a chance de ultrapassar era quase inexistente para carros com pneus de 'idade' semelhante".

"Então, colocamos George nos pneus médios. Sabíamos que os médios não aguentariam 43 voltas até o final, mas, para fazer algo diferente, o George fez um stint de 20 voltas e, em seguida, voltamos para os pneus duros, pois queríamos ficar com eles pelo maior tempo possível durante a corrida".

"George então exibiu um desempenho realmente impressionante. Ele estava indo rápido o suficiente para, na verdade, forçar Leclerc a entrar nos boxes provavelmente mais cedo do que a Ferrari gostaria, e isso fez com que Leclerc entrasse, dando a Kimi espaço livre na frente; mas, além disso, George estava pressionando Leclerc nas últimas voltas com aquele pneu macio que era bastante frágil, e acabou terminando a corrida apenas 0,7 segundos atrás".

"Após a corrida, George foi muito pragmático; ele disse que não achava que importasse o que tivéssemos feito — se o tivéssemos deixado na pista ou mandado para os boxes —, pois era provável que ele terminasse em quinto lugar, dada a dificuldade de ultrapassagem em Madring".

Apesar de ter marcado a volta mais rápida por quatro décimos, o resultado modesto de Russell foi mais um golpe para suas esperanças no campeonato. O britânico está agora 81 pontos atrás de Antonelli e admite abertamente que considera "extremamente improvável" até mesmo disputar o título.

ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO: Visando F1, Câmara testa novamente com a Ferrari
Próximo artigo F1: CEO da Audi considera venda de nova fatia da equipe, mas nega crise financeira no projeto

Principais comentários
Mais de
Benjamin Vinel

F1: Red Bull insiste que “não há nada de errado” com recuperação de Hadjar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Red Bull insiste que “não há nada de errado” com recuperação de Hadjar

F1: Norris revela que perdeu "três décimos" com erro na volta da pole em Madri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Norris revela que perdeu "três décimos" com erro na volta da pole em Madri

F1: Russell revela quando cumprirá penalidade de motor em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Russell revela quando cumprirá penalidade de motor em 2026
Mais de
George Russell

F1 - Mesmo os piores resultados seriam suficientes: a matemática do título de Antonelli após Madri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1 - Mesmo os piores resultados seriam suficientes: a matemática do título de Antonelli após Madri

F1: Russell explica déficit para Antonelli na classificação de Madri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Russell explica déficit para Antonelli na classificação de Madri

F1: Russell afirma que tem “resposta” para superioridade de Antonelli em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Russell afirma que tem “resposta” para superioridade de Antonelli em 2026
Mais de
Mercedes

F1: Por que Russell não parou durante o virtual safety car na Itália?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Russell não parou durante o virtual safety car na Itália?

F1 - Verstappen: Red Bull parecia uma “tartaruga” contra Mercedes em Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Verstappen: Red Bull parecia uma “tartaruga” contra Mercedes em Monza

F1: Wolff explica estratégia diferente para Antonelli e Russell, cita tensão com brigas na pista em Monza e exalta Kimi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Wolff explica estratégia diferente para Antonelli e Russell, cita tensão com brigas na pista em Monza e exalta Kimi

Últimas notícias

F1: Red Bull insiste que “não há nada de errado” com recuperação de Hadjar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Red Bull insiste que “não há nada de errado” com recuperação de Hadjar

EXCLUSIVO: Quartararo fala sobre últimas corridas com Yamaha e expectativa para estreia com Honda na MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
EXCLUSIVO: Quartararo fala sobre últimas corridas com Yamaha e expectativa para estreia com Honda na MotoGP

F1: Cinco formas de melhorar Madring para GP da Espanha de 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Cinco formas de melhorar Madring para GP da Espanha de 2027

F1: Ferrari faz teste da Pirelli com Hamilton e Leclerc em Ímola

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Ferrari faz teste da Pirelli com Hamilton e Leclerc em Ímola