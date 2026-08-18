F1: Mercedes soluciona problema que a atormentou por quatro anos

Pela primeira vez desde a temporada 2021 da Fórmula 1, a Mercedes lidera os dois campeonatos da atual temporada da categoria rainha. Depois que a equipe das 'Flechas de Prata' ficou sem títulos durante toda a era do efeito solo, entre 2022 e 2025, o troféu do Mundial poderá finalmente voltar para Brackley em 2026. Um dos segredos? A regularidade e a correlação entre o virtual e o real.

“Foi investido um enorme volume de trabalho para descobrir onde estavam as lacunas de desempenho, quais melhorias precisávamos na área de simulação, como poderíamos prever o desempenho e coisas do gênero”, explicou o vice-chefe de equipe, Bradley Lord.

Com o novo regulamento de 2026, a Mercedes recuperou a regularidade que lhe faltava nos quatro anos anteriores, deixando de ter vitórias apenas pontuais para se tornar uma real candidata ao título. Nas primeiras 11 corridas da temporada, a equipe alemã venceu oito GPs e conquistou ao menos um pódio em todas as provas disputadas até a pausa.

“Tentamos levar em conta muitas dessas conclusões [da era do efeito solo] também na hora de nos prepararmos para este regulamento”, ressaltou Lord. Um dos grandes problemas da Mercedes no regulamento anterior foi que o comportamento do carro na pista era muito diferente das simulações.

A Mercedes queria evitar a todo custo repetir esse erro em 2026. “É por isso que acredito que um dos nossos pontos fortes tenha sido o fato de, desde o início, termos mantido uma colaboração muito, muito estreita entre a equipe de chassi e a de unidade de potência”, explicou Bradley.

Segundo Lord, eles conseguiram “desenvolver, dentro das possibilidades da equipe de chassi, ferramentas com as quais pudemos simular muito bem o comportamento dos carros e identificar os desafios fundamentais deste regulamento para, então, reagir de acordo”.

“Isso exigiu muito trabalho, e é preciso reconhecer imensamente o mérito de James [Allison] e da equipe técnica que trabalha com ele, bem como da equipe de operações, que depois realiza o milagre de transformar as ideias em peças o mais rápido possível”.

Além disso, dentro do limite orçamentário, a Mercedes trabalha constantemente para “melhorar nossa capacidade de aproveitar ao máximo os recursos financeiros disponíveis, de modo que isso se traduza no melhor tempo de volta possível”, concluiu.

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