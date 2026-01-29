A Mercedes vem se destacando nesta primeira parte da pré-temporada da Fórmula 1 em 2026, com Andrea Kimi Antonelli chegando ao ponto de completar uma simulação de corrida no segundo dia de shakedown em Barcelona.

O Mercedes W17 funcionou de forma confiável na segunda e na quarta-feira, com George Russell completando 92 voltas até a hora do almoço do terceiro dia de testes, antes de passar o carro para Antonelli. O jovem então completou 91 voltas após o intervalo, incluindo o que ele disse ser uma simulação completa de corrida em apenas seu segundo dia no carro.

As duas equipes clientes da Mercedes que estão em Barcelona, McLaren e Alpine, também acumularam quilômetros com a nova unidade de potência alemã, enquanto Williams está ausente do shakedown.

Antonelli e Russell também lideraram a tabela de tempos com tempos de volta na faixa de 01min17s, mas esses tempos não são oficiais e permanecem completamente irrelevantes nesta semana. O que realmente importa é que os primeiros sinais de alerta para a concorrência estão na simulação: a Mercedes parece ter sua casa em ordem.

“Fiz muitas voltas e consegui fazer uma simulação de corrida, o que foi bom, e o mais importante é que fizemos muitas voltas, muitos quilômetros e muitos dados para a equipe. Foi um bom dia no geral”, comentou o italiano.

“Este carro é completamente novo e é um grande avanço em relação ao modelo do ano passado. Então, sempre que você entra, tem um pouco mais de confiança e, ao longo das horas, você aprende mais sobre ele, entende as limitações ou onde você pode forçar um pouco mais. Portanto, é um aprendizado constante cada vez que você entra na pista".

Russell ficou igualmente animado com a impressionante quilometragem que a Mercedes conseguiu cobrir desde o início. “Conseguimos um grande número de voltas hoje entre Kimi e eu, o que foi ótimo”, disse ele. “A pista estava com dois graus nesta manhã, então acho que talvez tenha sido uma das temperaturas mais baixas em que já dirigi, mas tudo correu muito bem e conseguimos cumprir nosso programa de testes".

"Estamos apenas aproveitando para ver o progresso que estamos fazendo e esperando que seja suficiente para nos colocar em uma boa posição.”

A Mercedes está na pista na quinta-feira, sendo seu último dos três dias permitido para as equipes nesta semana. Seus pilotos sugeriram que a marca já poderia inclusive aproveitar para começar a dar uma olhada nos modos de classificação com a nova unidade de potência e no desafio de empregar sua enorme energia elétrica de 350 kW em uma volta lançada.

“Estamos muito focados em corridas longas e apenas testando a unidade de potência. Provavelmente amanhã vamos dar uma olhada em stints mais no estilo de qualificação.” Russell explicou após sua participação na quarta-feira.

“Vai ser muito diferente usar esses 350 quilowatts ao longo de uma volta completa, a todo vapor, e isso vai ter uma reação diferente no carro em comparação com a corrida longa. Então, provavelmente vamos dar uma primeira olhada nisso amanhã".

