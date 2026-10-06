George Russell sofreu mais um abandono por problemas de confiabilidade no motor da Mercedes, resultado que afetou drasticamente sua situação na disputa pelo título da Fórmula 1.

O britânico já estava preparado para receber uma unidade de potência completamente nova e cumprir uma punição provavelmente em Austin, nos Estados Unidos, durante a segunda rodada tripla após Azerbaijão, Malásia e Singapura.

A Mercedes planejava equipar o carro #63 com uma unidade de potência já atualizada com o ADUO. A estratégia era fazer com que Russell precisasse cumprir apenas uma penalização, largando no fundo do grid, assim como Andrea Kimi Antonelli fez em Monza, na Itália, há algumas semanas.

No entanto, o abandono precoce de Russell em Sepang obrigou a equipe de Brackley a recorrer ao plano B, que pode ser menos favorável ao piloto. Por se tratar de uma rodada tripla e o motor atual do carro #63 já estar no fim de sua 'vida útil', a Mercedes precisará utilizar uma unidade de potência totalmente nova, visto que não há tempo para trabalhar e consertar a com problemas antes da sexta-feira de Singapura.

Com isso, Russell deverá largar no fundo do grid em Marina Bay. Apesar de receber uma unidade de potência nova, o britânico não teria, inicialmente, acesso às atualizações do ADUO, já que o plano original da Mercedes era ter o novo conjunto, equipado com o 'boost', pronto apenas para Austin.

No entanto, segundo informações da Sky Sports, emissora oficial da categoria na Europa, a Mercedes está acelerando a produção do novo trem de força já atualizado para tentar deixá-lo pronto pelo menos para o carro de Russell em Singapura.

A troca provocará uma punição grave para Russell independentemente da unidade de potência escolhida para o fim de semana. Porém, caso a Mercedes consiga instalar o ADUO no carro #63 já em Marina Bay, o britânico poderá evitar uma segunda punição posteriormente.

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