Para o GP da Emilia Romagna da Fórmula 1, a Mercedes levou novidades para seus dois carros, incluindo uma nova asa dianteira, uma aba que apareceu em dois braços da suspensão dianteira e um capô do motor mais perfilado com brânquias para permitir que o motor 'respire' melhor nas corridas mais quentes.

Agora, para Mônaco, a equipe manterá a asa que parece ter funcionado em Ímola, mas não tem certeza sobre as outras aplicações.

A asa dianteira foi apresentada antes do planejado (Barcelona, quando as verificações de flexibilidade da FIA serão mais exigentes).

De acordo com a equipe, através das palavras do diretor de equipe Bradley Lord (ele estava substituindo o ausente Toto Wolff), a nova asa foi feita para estrear na Enzo e Dino Ferrari em Ímola porque era mais voltada para o desempenho do que a anterior.

"Trouxemos uma nova asa dianteira para cá porque ela tem um desempenho superior ao da antiga, então queremos melhorar o desempenho do carro o mais rápido possível".

Em relação à novidade aerodinâmica ligada à suspensão e ao capô, Lord suspende o julgamento. Na verdade, a equipe decidiu ir mais a fundo e analisar os dados coletados em Ímola para ver se ela realmente ajudou os W16s ou se, em vez disso, pode ter desempenhado um papel nas dificuldades dos carros de Brackley na corrida.

"Em termos de feedback sobre as atualizações, até agora elas foram relativamente transparentes durante o fim de semana e, obviamente, agora, com os dados da corrida, precisamos analisá-las e entender qual foi o efeito das diferentes mudanças que fizemos, se alguma delas potencialmente provocou uma deterioração no ritmo da corrida".

"No momento, achamos que não, mas obviamente temos que estar abertos, pois não fomos competitivos esta tarde, então sim, isso será algo que analisaremos e tomaremos as decisões apropriadas".

