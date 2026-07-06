F1: Mercedes teria negado proposta de Verstappen para vaga em 2027; saiba mais

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GP da Grã-Bretanha escancarou decepção do tetracampeão com a Red Bull e, após negociações com time de Wolff, futuro do holandês parece não ser no time alemão

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Não é um bom momento para Max Verstappen. O tetracampeão de Fórmula 1 estava perseguindo um inesperado lugar no pódio do GP da Grã-Bretanha quando rodou sozinho e saiu da pista na curva Stowe na 46ª volta. 

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Não houve um erro de pilotagem, mas um incidente causado por um problema mecânico. E bastou olhar para a expressão atônita do holandês para perceber sua decepção: “É a mesma coisa que aconteceu durante o Q3 na Áustria. Tivemos, novamente, um problema na asa traseira, que não se fechou corretamente. Na realidade foi um problema diferente, mas no fim acontece sempre a mesma coisa. E, obviamente, isto nunca deveria acontecer”.

A Red Bull mostra fragilidades estruturais preocupantes, expondo Verstappen a acidentes duas vezes. Felizmente, na Inglaterra, tal como na curva 9 de Spielberg, há zonas de escape adequadas, capazes de limitar os riscos de um acidente grave, mas as falhas mostram as dificuldades de uma equipe que não consegue sair dos problemas técnicos.

Max Verstappen, Red Bull Racing, nell'incidente in qualifica alla curva 9 in Austria

Max Verstappen, Red Bull Racing, nell'incidente in qualifica alla curva 9 in Austria

Foto di: Peter Fox / Getty Images

Verstappen não se esconde e fala com clareza o que mais o que icomoda. “O fato de termos tantos problemas e, obviamente, sermos lentos demais. Nem sequer saberia dizer se vamos sair disto em breve”, disse. 

Para o tetracampeão, Silverstone foi uma série de decepções. Depois de se classificar em sétimo lugar, dois atrás de Isack Hadjar, ele pediu ao time que quebrasse o parque fechado para mudar peças importantes do carro, incluindo talvez partes da unidade de potência. Porém, a equipe respondeu-lhe que não. 

Além disso, segundo apurado pela edição italiana do Motorsport.com, após um longo período de negociações, a Mercedes também teria recusado a contratação de Verstappen. A equipe alemã pretende renovar com George RussellKimi Antonelli para 2027. Toto Wolff não quis mudar sua dupla, mesmo que o holandês estivesse disposto a baixar seu salário para 50 milhões de euros (R$295 milhões, na cotação atual) por ano. O tetracampeão exigia um contrato de três anos, o qual não foi posto na mesa das negociações.

Verstappen precisará continuar pressionando para melhorar o RB22 e reforçar a equipe técnica, a qual perdeu nomes importantes nos últimos anos. 

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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