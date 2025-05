Max Verstappen tem contrato com a Red Bull na Fórmula 1 até o fim de 2028, no entanto, devido a queda de performance da equipe austríaca desde o ano passado e de supostas cláusulas no contrato do tetracampeão, que o liberariam antes desse prazo, o futuro do holandês tem sido questionado já há algum tempo.

O nome de Verstappen chegou a ser associado com a Mercedes e com a Aston Martin, sendo que, a partir deste ano, o time de Silverstone conta com Adrian Newey e, a partir de 2026, usará motores Honda, que esteve com a Red Bull nestes últimos anos vitoriosos.

Mas agora, segundo Erik van Haren, do jornal holandês Telegraaf, a equipe alemã teria retomado as conversas com o holandês. A matéria não informa a partir de quando a Mercedes espera contar com Verstappen.

Toto Wolff, chefe do time de Brackley, sempre lamentou o fato de não ter conseguido contratar Verstappen antes que ele chegasse à F1. Além disso, durante a crise envolvendo Christian Horner no ano passado, o principal dirigente da Mercedes voltou a flertar com o agora tetracampeão de F1.

Vale lembrar que tanto George Russell quanto Andrea Kimi Antonelli têm contrato com o time alemão só até o fim de 2025, sendo que a renovação do britânico já é especulada e o italiano é o "menino dos olhos" de Wolff.

