A Mercedes traçou um plano para evitar que o líder do Mundial, Andrea Kimi Antonelli, sofra mais punições por troca de componentes da unidade de potência, o que impacta inclusive na utilização da versão atualizada do motor com ADUO pelo restante da temporada 2026 da Fórmula 1.

A ideia da Mercedes é que Antonelli possa concluir a temporada 2026 com o material que já tem a disposição. Em Sepang, o italiano correrá com a unidade de potência que Kimi havia iniciado o fim de semana em Baku, o que deu problema no TL1.

Após uma análise, foi detectado um problema na unidade, que causou o incêndio inicial. Kimi precisou terminar o fim de semana com o motor de Monza, mas agora a versão anterior foi restaurada e está pronta para voltar à pista.

A proposta de concluir o campeonato com os motores que já tem em jogo é factível, porém, depende dele não ter mais problemas de confiabilidade nas etapas restantes.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Há ainda outro elemento que joga a favor de Antonelli. Há algum tempo, o trabalho do ADUO da Mercedes está concentrado no turbocompressor, um desenvolvimento destinado a assumir um peso especial nas etapas de Cidade do México e São Paulo. Especialmente no México, onde a altitude faz com que o turbo seja um componente particularmente sobrecarregado, a solução da Mercedes, com dimensões mais generosas, deve garantir benefícios.

A situação de Antonelli, desse ponto de vista, oferece uma margem interessante. A tabela dos componentes da unidade de potência utilizados ao longo da temporada mostra que Kimi utilizou até agora apenas três turbocompressores, enquanto George Russell já chegou ao quarto.

Isso permitirá que a Mercedes atualize a unidade de potência número 5 de Antonelli — introduzida em Monza e posteriormente utilizada também em Baku — instalando o turbo ADUO sem incorrer em penalidade. Um trunfo importante justamente diante da fase da temporada em que as características do novo componente devem garantir os maiores benefícios.

A situação de Russell é diferente. George ainda está utilizando o material previsto pelos limites do regulamento, mas, no caso dele, a introdução da quinta unidade de potência é certa e coincidirá com a chegada do ADUO. A substituição está programada para o fim de semana em Austin e acarretará inevitavelmente uma penalidade.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Resta um detalhe interessante relacionado justamente ao fim de semana no Azerbaijão. Após o erro cometido no quali, que relegou Antonelli à décima sexta posição no grid, parecia quase certo que a Mercedes aproveitaria a situação para introduzir uma nova unidade de potência.

Naquele momento, o custo teria sido relativamente baixo: apenas seis posições a mais em relação à posição de grid. Em uma corrida que Kimi, de qualquer forma, começaria no fundo, poderia parecer a oportunidade ideal para adicionar mais uma unidade nova ao estoque disponível para a reta final do campeonato.

A Mercedes, porém, decidiu continuar com a unidade já homologada em Monza. A equipe explicou que a escolha foi motivada pela vontade de não complicar ainda mais a recuperação que Antonelli teria de enfrentar na prova.

No entanto, permanece também a suspeita de que o teto orçamentário reservado dos fabricantes de unidades de potência represente um obstáculo que não deve ser subestimado: nesta fase da temporada, com margens já reduzidas, até mesmo os limites de gastos se tornam um tema importante.

Daí a decisão de não aproveitar a oportunidade "oferecida" em Baku. A Mercedes preferiu manter o programa original, confiando na possibilidade de administrar o material já disponível até o final da temporada.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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