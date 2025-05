A Mercedes, no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, apresentou o prometido pacote de atualização que introduz mudanças na asa dianteira, na suspensão e na cobertura do motor. A intenção é reduzir a diferença para a McLaren, já que o W16 parece sensível às modificações.

A escuderia das 'flechas de prata' está em segundo lugar no campeonato de construtores e, embora a diferença para a McLaren seja grande (105 pontos após 6 corridas), tem a ambição de lutar diretamente contra os 'papaias': o W16 é considerado um carro que, ao contrário dos últimos anos, parece sensível aos desenvolvimentos.

A equipe de Brackley definiu a primeira grande atualização técnica para a primeira corrida europeia e os engenheiros de James Allison cumpriram suas promessas.

Detalhe da nova asa dianteira da Mercedes Foto de: Franco Nugnes

De acordo com as previsões, houve três intervenções: um ajuste da asa dianteira, que agora tem o segundo elemento com um diâmetro de corda aumentado, enquanto os dois últimos flaps tendem a ter pouca carga aerodinâmica.

Mas o aspecto mais curioso diz respeito à suspensão dianteira, que modificou em particular a cobertura do braço traseiro do triângulo superior, que mostra em sua fixação à carroceria uma carenagem que assume uma forma de asa caracterizada por um perfil que aponta muito para cima: há claramente uma tentativa de direcionar o fluxo de ar na carroceria de uma maneira diferente.

E não é de se excluir que outras coberturas de carbono da suspensão dianteira também tenham sido revisadas. A solução não é completamente nova porque também existe uma na Ferrari SF-25.

Mercedes: há uma cobertura de motor nova e mais perfilada Foto de: Franco Nugnes

Em busca de maior eficiência, a cobertura do motor foi reformulada e também apresenta aberturas de ventilação de calor adequadas às temperaturas esperadas em Ímola.

DERROTISMO de Hamilton? NOVIDADE na Ferrari... MAX CÍNICO! Leclerc FORA e Bortoleto 'vs' Colapinto

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!