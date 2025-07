F1: Mercedes vai se concentrar em 2026 após GP da Hungria

Na era que começou em 2022 na Fórmula 1, a Mercedes tem mostrado desempenhos fortes de tempos em tempos (por exemplo, Interlagos em 2022, Las Vegas em 2024 e, finalmente, Montreal este ano), mas também ficou para trás e desapareceu em muitas corridas. Já no ano que vem, a categoria passará por uma mudança de regulamento, com carros e unidades de potência diferentes.

Nesta temporada, o GP do Canadá foi vencido por George Russell e o jovem Kimi Antonelli conquistou o primeiro pódio da carreira, mas depois de um fim de semana forte, a Mercedes só conseguiu somar um total de 11 pontos no Red Bull Ring e em Silverstone.

O chefe da equipe, Toto Wolff, vê Spa e o circuito de Hungaroring, que se seguirá, como um ponto de partida para a equipe. O objetivo é chegar às férias de verão com uma posição estável no topo e depois se concentrar totalmente em 2026.

Wolff fez as seguintes declarações antes do GP da Bélgica: "As próximas duas corridas oferecem oportunidades importantes para entrarmos fortes na pausa de verão. Nas primeiras 12 corridas da temporada, lideramos em alguns momentos e tivemos dificuldades em outros, e estamos totalmente energizados nessa área para estabilizar esse sobe e desce".

"Estamos trabalhando muito para sermos competitivos em todas as corridas. Após as férias de verão, nosso foco inevitavelmente mudará para 2026", admitiu.

"Spa e Hungaroring nos ajudarão no processo de desenvolvimento porque têm características muito diferentes. Spa é caracterizada por mudanças de inclinação, curvas de alta velocidade e condições climáticas variáveis. Budapeste, por outro lado, é estreita e sinuosa, com uma das temperaturas de asfalto mais altas do ano. Queremos melhorar nosso carro e tirar o máximo proveito de cada fim de semana. Nosso objetivo é obter bons resultados", finalizou.

