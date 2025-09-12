Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Mercedes veta participação de Bottas em teste da Cadillac

Finlandês é piloto reserva do time alemão, com quem tem contrato até o fim de 2025

Redação Motorsport.com
Publicado:
Valtteri Bottas, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Os preparativos da Cadillac para a estreia na Fórmula 1 em 2026 estão a todo vapor, com equipes sendo treinadas e simulações de corrida já em andamento durante alguns fins de semana específicos. No entanto, até o fim deste ano, a equipe americana não poderá contar com um de seus pilotos para participar de testes pois Valtteri Bottas não foi liberado pela Mercedes. 

Leia também:

Atualmente, Bottas é o piloto reserva do time alemão e tem um contrato vigente até o fim de 2025. De acordo com o site GPBlog, a Mercedes não permitiu que o finlandês pilote pela Cadillac, nem mesmo em testes, durante este ano. Ainda segundo a publicação, Bottas concorda com a decisão de sua equipe atual. 

A Cadillac, no entanto, tem outro piloto disponível, Sergio Pérez, que, ao lado do finlandês, também será titular em 2026. O mexicano não tem laços com nenhum time desde que se despediu da Red Bull no fim do ano passado e está pronto para ajudar o time americano a se preparar para a próxima temporada.

Além de Pérez, a Cadillac ainda pode contar com Colton Herta, piloto da Indy que foi anunciado como reserva da equipe americana e que, no ano que vem, estará na Fórmula 2, para se preparar caso surja uma oportunidade na F1 num futuro próximo. 

Ainda não há uma confirmação de como será o teste da Cadillac, que, neste momento, tem se concentrado em contratar e treinar funcionários , divididos em uma base no Reino Unido, em Silverstone e em uma base que ainda está sendo construída nos Estados Unidos.  A equipe utilizará uma unidade de potência da Ferrari até o próprio motor ficar pronto e espera-se que o primeiro teste em pista seja realizado com um modelo antigo da marca italiana. 

Redação Motorsport.com
