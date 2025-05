A Mercedes segue sendo um ponto de interrogação na temporada de 2025 da Fórmula 1: ao fim dos treinos de sexta-feira, os dois carros quase não conseguiram se colocar entre os 10 primeiros. Isso foi algo inesperado depois de fins de semanas bons para a equipe de Brackley.

Portanto, esperemos uma mudança de direção antes da classificação, porque o que vimos até agora em Mônaco não representa o potencial da Mercedes.

E é curioso que a equipe seja a única que, no documento da FIA, não declarou nenhuma mudança para a pista do Principado, enquanto todas elas relataram as adaptações que o circuito de rua exige para garantir um bom manuseio do piloto: mudanças na suspensão dianteira e na direção hidráulica para garantir um maior ângulo de direção, especialmente na antiga curva Loews.

Mercedes W16: para Mônaco, foram feitas adaptações na suspensão e na direção para fazer boas curvas na antiga Loews Foto de: Bernd Erlhof / circuitpics.de

Obviamente, os engenheiros de Brackley fizeram os ajustes necessários, mas não se limitaram a isso: além da asa traseira de alta carga, também observamos o retorno à suspensão traseira na configuração que antecedeu a de Ímola. Na semana passada, de fato, apareceu um triângulo superior que tinha a ancoragem do braço dianteiro muito mais baixa, logo acima dos elementos inferiores.

A intenção era aumentar o efeito anti-squat, ou seja, evitar que a traseira 'sentasse' durante a aceleração, na esperança de ter um carro mais estável em termos de comportamento. A experiência, evidentemente, não produziu os resultados esperados e, em Mônaco, houve um retorno à solução anterior.

Antonelli e Russell estão lutando para conseguir que seus pneus atinjam a temperatura na primeira volta de teste, o que é crucial para obter uma boa posição de largada.

