Depois de Charles Leclerc liderar o primeiro treino livre da Fórmula 1, a Mercedes deu a resposta na segunda sessão do dia, com George Russell cravando o melhor tempo à frente do monegasco da Ferrari.

A alternância na liderança entre um treino e outro tornou as simulações de corrida no treino livre 2 ainda mais intrigantes. Por conta das semelhanças de pista com o que será encontrado no domingo, no momento da prova, os resultados não poderiam ser mais confusos.

Com os ajustes feitos nos carros e simulações com diferentes compostos de pneus, Ferrari e Mercedes ficaram praticamente empatadas. Leclerc e Lewis Hamilton apresentaram ritmos, literalmente, iguais. Enquanto Russell ficou apenas dois décimos atrás. O líder do campeonato, Kimi Antonelli, ficou apenas 0s04 segundos em 'desvantagem'.

Mercedes vs Ferrari: A gestão de energia é a chave?

Com as longas retas de Monza e poucas curvas, a gestão de energia desempenha um papel particularmente importante. E as duas equipes parecem ter adotado abordagens ligeiramente diferentes: a Mercedes parece ganhar mais tempo no início da volta, enquanto a Ferrari parece recuperá-lo no setor final.

George Russell registou 27s044 na segunda sessão de treinos, o segundo tempo mais rápido no primeiro setor, atrás apenas de Pierre Gasly (27.039s). A Ferrari, entretanto, perdeu cerca de um décimo e meio a dois décimos ali, com Lewis Hamilton fazendo 27s17s e Charles Leclerc 27s259.

A Mercedes também foi a mais rápida de todas no segundo setor, com 27s784. A Ferrari perdeu aproximadamente mais um décimo na parte mais técnica da pista de Monza, registando 27s874. No setor final, porém, o cenário mudou: os 27s546 de Leclerc foram cerca de dois décimos mais rápidos do que os 27s721 de Russell.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Portanto, parece que a Mercedes está usando um pouco mais de desempenho no início da volta, enquanto a Ferrari recupera terreno no final. No entanto, quem deve agora ser considerado o favorito para a classificação e para a corrida permanece completamente incerto. As diferenças são incrivelmente pequenas e o menor dos erros pode custar várias posições.

McLaren tem dificuldades, Red Bull fora da disputa

No mínimo, parece claro que Mercedes e Ferrari deverão lutar pelas primeiras posições. A McLaren ficou cerca de quatro décimos fora do ritmo numa única volta no TL2. Nas simulações longas, porém, Lando Norris ficou apenas 0s19 por volta atrás da referência.

Monza, portanto, não parece adequar-se ao MCL40 tão bem quanto os circuitos mais travados e técnicos como Budapeste e Zandvoort. Sem surpresa, a equipa Papaia tem o seu melhor desempenho no segundo setor de Monza, mas perde bastante tempo particularmente no setor final.

Embora a McLaren tenha tido dificuldades com velocidade de reta e eficiência geral ao longo da temporada, o mesmo não se pode dizer da Red Bull. O seu motor de combustão interna é considerado a referência na Formula 1, contudo a equipe parece estar no outro extremo do espectro no que diz respeito ao arrasto aerodinâmico.

Ainda assim, o time de Milton Keynes parece ser, na melhor das hipóteses, a quarta melhor equipe no traçado de alta velocidade de Monza. As simulações de classificação (+0s818) e as simulações longas (+0s22) apontam ambas nessa direção.

A equipe parece estar um pouco mais próxima em ritmo de corrida, mas o problema fundamental permanece: o RB22 perde muito tempo nas curvas dos dois primeiros setores e não consegue recuperar esse déficit nas retas.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Audi tem dificuldades enquanto Alpine regressa à luta do pelotão intermédio

O equilíbrio de forças no pelotão intermédio também parece ter mudado um pouco em resultado das características únicas da pista de Monza. Embora a RB ainda pareça liderar o pelotão intermédio, a Audi pode ter recuado.

A equipe de fábrica parece estar particularmente com problemas em relação ao desempenho do motor, algo que é especialmente penalizador em Monza. Além de simulações de classificação medianas (+1s173), as simulações longas também não foram nada de especial.

Gabriel Bortoleto conseguiu fazer apenas três voltas com os pneus macios antes de um problema no motor de combustão interno pôr fim às sua participação na pista. Nico Hulkenberg ficou 1s42 atrás da referência na simulação de volta longa. Isso deixou a Audi não só atrás da Racing Bulls (+0s72), mas também atrás da Alpine (+0s88), Williams (+1s24) e Haas (+1s28).

A Aston Martin também parece ter dificuldades depois de, recentemente, ter apresentado uma melhora. Fernando Alonso não conseguiu completar nenhuma simulação longa significativa, enquanto as de Lance Stroll foram 3S94 segundos mais lentas do que a referência. Isso deixou a Aston Martin novamente bem atrás da Cadillac (+2s20).

As simulações de corrida não mostraram degradação significativa dos pneus em nenhum dos três compostos. Como resultado, uma estratégia de uma parada parece mais suscetível que duas.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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