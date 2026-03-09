F1: Mesmo com abandono, Red Bull destaca estreia “fantástica” de Hadjar na equipe em Melbourne
Francês, que está em seu segundo ano na F1, estava liderando a escuderia até que uma falha no motor o tirou do GP da Austrália, que abriu a temporada
Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull, elogiou o estreante da equipe austríaca, Isack Hadjar, após um começo impressionante na temporada 2026 da Fórmula 1 no GP da Austrália. O jovem de 21 anos, que está iniciando o segundo ano na categoria e o primeiro com a escuderia principal da marca de bebidas energéticas, pode ter abandonado cedo a corrida em Melbourne devido a uma falha na unidade de potência, mas impressionou até então com o terceiro lugar no treino classificatório e quase assumindo a liderança na largada.
Isso marcou um contraste evidente em relação aos predecessores de Hadjar, que sempre tiveram dificuldades contra Max Verstappen no segundo carro, tornando essa vaga um verdadeiro problema para a Red Bull.
Agora, a equipe austríaca está confiante de que encontrou o companheiro de equipe ideal para o tetracampeão mundial, especialmente porque o desempenho de Hadjar veio apesar de várias falhas mecânicas que afetaram sua preparação na pré-temporada.
“Ele teve um fim de semana fantástico,” disse Mekies. “Chegando aqui, com quilometragem bastante limitada nos testes, um pouco de falta de sorte, e ele já veio aqui desde a primeira volta, TL1, na sexta-feira, no ritmo certo".
“Conseguimos dividir o programa de testes entre os carros, obter o dobro de informações. Ele foi para a classificação com tudo, isso significa uma primeira classificação com essas regras, absolutamente perfeita. Colocou o carro em P3, que provavelmente foi o melhor resultado possível no sábado".
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“Então, parabéns para ele, de verdade, e hoje ele estava a caminho de um começo incrível antes de percebermos que não tínhamos carga na bateria e acho que o ritmo teria sido bom o suficiente para brigar com a McLaren".
Isso o teria colocado próximo da posição final de Verstappen, tendo subido da 20ª posição - devido ao seu acidente no Q1 - para a sexta, enquanto pressionava Lando Norris , da McLaren, no final da corrida, embora tenha ficado aquém.
Os primeiros sinais são, portanto, positivos, mas o problema da falta de carga na bateria na largada foi comum aos dois carros da Red Bull - assim como aconteceu com a Mercedes antes de terminar com uma dobradinha no pódio.
“É nossa responsabilidade evitar essa situação,” acrescentou Mekies. “Fomos pegos por algumas limitações na forma como se pode carregar e descarregar a bateria na volta de formação. Se formos os únicos a sermos pegos por isso, significa que não fizemos um trabalho muito bom. Então, é o que é".
“Basicamente, com os comportamentos incomuns que os pilotos precisam ter na volta de formação, com aceleração, frenagem, aceleração, frenagem para aquecer os freios, para aquecer os pneus, etc., acabamos em um ponto onde não conseguimos mais atingir o estado correto de carga para a largada. Tivemos que carregar o nível da bateria durante a primeira volta, o que obviamente não foi agradável".
