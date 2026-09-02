F1: Mesmo com atualizações em Monza, Bearman mantém ceticismo com a Haas em 2026

Depois de começar a temporada 2026 de Fórmula 1 com força total, a Haas admitiu que foi ultrapassada e superada em desenvolvimento por seus rivais neste ano. Ayao Komatsu, chefe de equipe, continua esperançoso de que a escuderia possa recuperar o atraso em relação ao pelotão “em breve”, mas Oliver Bearman é cético em relação às atualizações que o time americano levará para Monza.

A Haas costuma começar bem a temporada e manteve essa tradição em 2026, quando conquistou pontos nas três primeiras corridas – incluindo um quinto lugar de Bearman no GP da China. No entanto, à medida que a temporada avançou, a equipe foi ultrapassada pelos rivais, enfrentando dificuldades com um carro inconsistente e um ritmo de atualizações mais lento em comparação com equipes do meio do pelotão, como a Alpine e a Racing Bulls.

“2025 foi realmente o primeiro ano para nós, ou um dos poucos anos, em que parecíamos ter um bom ritmo ao longo do ano”, explicou Bearman antes do GP da Holanda. “Na verdade, melhoramos nosso desempenho relativo à medida que o ano avançava".

“Agora, 2026 está mais parecido com o que vimos da Haas no passado: começamos incrivelmente fortes com um carro realmente rápido como base, mas não conseguimos melhorar como as outras equipes".

“Francamente, fomos ultrapassados neste momento. Somos a 10ª melhor equipe. Isso dói muito, tanto para mim quanto para todos os outros. Estávamos trabalhando muito para que isso não acontecesse, mas essa é a realidade da nossa situação atual".

Um exemplo claro disso é que a equipe não soma pontos desde o GP de Mônaco, em junho, quando Esteban Ocon conseguiu terminar a corrida em nono lugar. Desde então, a equipe tem enfrentado dificuldades com a inconsistência – o que prejudicou sua capacidade de extrair o máximo do carro de 2026.

Ayao Komatsu afirma que a Haas ainda não vai direcionar todos os seus recursos para 2027 Foto: Clive Rose / Fórmula 1 via Getty Images

No entanto, Komatsu está otimista de que a Haas logo será capaz de encontrar soluções para os problemas que está enfrentando.

“Então, nos últimos dois anos, acho que provamos para nós mesmos e para o mundo exterior que somos capazes de desenvolver o carro. Temos o pessoal certo, o departamento técnico está funcionando”, disse Komatsu antes da corrida em Zandvoort.

“Para termos a menor chance de acompanhar os outros, devido ao tamanho da nossa equipe, tudo precisa estar perfeito. Mas isso simplesmente não é realista na vida de ninguém. E a atualização de Montreal não foi perfeita. Algumas partes funcionaram, outras deixaram o carro mais rápido, mas outras não ficaram perfeitas. Na verdade, [isso] também dificultou a dirigibilidade".

“Portanto, estamos aprendendo com essas lições. E qual é o objetivo para o restante da temporada? Para mim, é o mesmo dos últimos dois anos. Precisamos provar a nós mesmos que somos capazes de identificar os principais problemas, resolvê-los e, então, aplicar as soluções no carro para seguir em frente".

Como resultado dessas dificuldades, o chefe de equipe disse que agora está recebendo perguntas sobre quando a Haas desistirá de seu carro para 2026 e mudará o foco para o próximo ano. Isso, explicou Komatsu, não é uma opção para a equipe, que, em vez disso, trabalhará para otimizar o desempenho do VF-26 — uma estratégia que beneficiará a equipe a longo prazo.

“Se você disser: ‘Tudo bem, em 2026 começamos bem, mas perdemos fôlego; é o primeiro ano do regulamento. Tudo bem, vamos seguir em frente e começar em 2027’. Nós não resolvemos o problema fundamental. Se fizermos isso, não daremos confiança às pessoas”, explicou o engenheiro japonês.

“Eles precisam acreditar em si mesmos. Um dos principais fatores que impulsionam a forma como estão lidando com a situação agora, juntos como equipe, é a confiança e a união que conquistaram nos últimos dois anos. É por isso que estamos avançando a partir disso".

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A Haas confirma que as atualizações chegarão em Monza

Para superar o problema, a Haas trará novas atualizações para o VF-26, e a equipe confirmou que elas chegariam neste fim de semana em Monza para o GP da Itália.

“Neste fim de semana, vamos trazer outro pacote de atualizações para o carro”, explicou Komatsu em um comunicado divulgado pela equipe. “Portanto, mais uma vez, é fundamental maximizarmos nosso tempo de treinos, avaliarmos nossos dados de forma abrangente e nos esforçarmos para continuar avançando no meio do pelotão".

No entanto, apesar dos aspectos positivos que essas atualizações possam trazer, Bearman alertou que novas peças nem sempre significam um salto à frente na pista.

“Temos novas peças a caminho”, disse o britânico. “Mas estamos muito céticos em alguns aspectos. Temos discrepâncias em uma corrida como a de Budapeste. Temos discrepâncias de downforce equivalentes ao tamanho de uma atualização. Se eu tivesse aqui [em Zandvoort] o carro que usei em Spa, seria como instalar uma atualização no carro".

“Uma atualização, não sei quanto custa, mas [custa] muitos milhões. Se conseguirmos descobrir como fazer nosso carro funcionar, é de graça. Se recebermos a atualização, mas ela não render, então é como se não a tivéssemos recebido. Há muitos fatores em jogo, é um grande desafio".

Olhando para a próxima corrida na Itália, Bearman acredita que a Haas poderia, pelo menos, dar um passo à frente para se tornar a nona melhor equipe no grid. Apesar de uma reformulação radical do Aston Martin AMR26 nas últimas semanas, que fez com que ele saísse da parte de trás do pelotão, o britânico disse que a Haas deve ter uma vantagem sobre a equipe britânica em um circuito como Monza.

“Esperamos vencer a [Aston Martin] em Monza, que é uma pista que favorece a potência”, disse Bearman. “Mas na Hungria, eles foram mais rápidos do que nós, ou pelo menos mais consistentes. Esses são os fatos. É assim que as coisas estão. Dói muito estar aqui dizendo isso, mas é assim que as coisas são".

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