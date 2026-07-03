Pole em casa! Lewis Hamilton foi o mais rápido da classificação sprint em Silverstone e vai largar na primeira marca do grid na corrida 'curta' do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Mesmo cometendo um pequeno deslize na volta, o heptacampeão cravou 1m28s376.

Andrea Kimi Antonelli, com um gap mínimo de 0s011, começa da primeira fila com o heptacampeão e Max Verstappen completa os três primeiros colocados. George Russell conseguiu apenas a quinta posição. Gabriel Bortoleto avançou ao SQ2 e larga de 12º, uma posição à frente do seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg.

A classificação

SQ1

De pneus médios, os primeiros tempos foram feitos com Isack Hadjar surpreendendo e fazendo o melhor tempo: 1m29s470 -0s112 à frente de Lewis Hamilton.

Oscar Piastri conseguiu fazer a terceira melhor marca, seguido por Charles Leclerc. Destaque para a diferença de Hadjar e Max Verstappen, P6, com o gap de 0s484.

Ao fim das primeiras tentativas, Hamilton tirou o posto do piloto da Red Bull e Leclerec veio logo em seguida. Sumida no quali, George Russell colocou o carro em quinto, logo acima de Kimi Antonelli. Gabriel Bortoleto avançou em 13º.

Foram eliminados: Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.

SQ2

Mantendo a tônica do SQ1, Hamilton conseguiu colocar o melhor tempo das primeiras tentativas. O heptacampeão mundial foi 0s099 mais rápido que o italiano da Mercedes (1m28s747).

Resultado, tempoariamente, assustador para Russell. O piloto que briga com o companheiro de equipe pelo título, fez apenas a oitava melhor marca, ficando 0s727 atrás.

Entre as equipes do meio de pelotão, Willams, Racing Bulls e Alpine optaram por ir à pista mais tarde. Neste momento, Bortoleto era o nono, já com uma volta feita.

Liam Lawson foi o primeiro a passar, pegando o elevador para P4, seguido por Arvid Lindblad, jogando Russell para décimo. Totalmente pressionado, George conseguiu encerrar o SQ2 apenas com o sétimo melhor tempo.

Com todas as voltas feitas, Lando Norris ficou na 'tábua da beirada', avançando em P10. Bortoleto e Nico Hulkenberg não avançaram, mas o brasileiro ficou à frente do alemão, em 12º.

Eliminados: Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz e Alex Albon.

SQ3

Durante o SQ1, Norris teve problemas no duto de freio frontal e, aproveitando a pausa para começar o SQ3, os mecânicos ajeitaram tudo e deixaram o carro 'zerado' para a última parte da classificação.

Indo na contra-mão do que normalmente fazem, os pilotos não foram à pista para uma primeira tentativa. Todos permaneceram nas garagens para uma única volta - em uma estratégia para conservar os pneus e não usar outro jogo.

Com todo mundo no traçado, as voltas foram computadas na bandeirada final. O primeiro a completar foi Piastri, seguido por Lindblad, Norris e Lawson.

Antonelli, Leclerc, Hamilton e Verstappan passaram posteriormente. Hadjar e Russell encerraram as voltas.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!