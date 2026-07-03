F1: Mesmo com 'deslize', Hamilton conquista pole da sprint em Silverstone; Bortoleto é 12º
Andrea Kimi Antonelli forma a primeira fila com o heptacampeão e Max Verstappen completa os três primeiros
Pole em casa! Lewis Hamilton foi o mais rápido da classificação sprint em Silverstone e vai largar na primeira marca do grid na corrida 'curta' do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Mesmo cometendo um pequeno deslize na volta, o heptacampeão cravou 1m28s376.
Andrea Kimi Antonelli, com um gap mínimo de 0s011, começa da primeira fila com o heptacampeão e Max Verstappen completa os três primeiros colocados. George Russell conseguiu apenas a quinta posição. Gabriel Bortoleto avançou ao SQ2 e larga de 12º, uma posição à frente do seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg.
A classificação
SQ1
De pneus médios, os primeiros tempos foram feitos com Isack Hadjar surpreendendo e fazendo o melhor tempo: 1m29s470 -0s112 à frente de Lewis Hamilton.
Oscar Piastri conseguiu fazer a terceira melhor marca, seguido por Charles Leclerc. Destaque para a diferença de Hadjar e Max Verstappen, P6, com o gap de 0s484.
Ao fim das primeiras tentativas, Hamilton tirou o posto do piloto da Red Bull e Leclerec veio logo em seguida. Sumida no quali, George Russell colocou o carro em quinto, logo acima de Kimi Antonelli. Gabriel Bortoleto avançou em 13º.
Foram eliminados: Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.
SQ2
Mantendo a tônica do SQ1, Hamilton conseguiu colocar o melhor tempo das primeiras tentativas. O heptacampeão mundial foi 0s099 mais rápido que o italiano da Mercedes (1m28s747).
Resultado, tempoariamente, assustador para Russell. O piloto que briga com o companheiro de equipe pelo título, fez apenas a oitava melhor marca, ficando 0s727 atrás.
Entre as equipes do meio de pelotão, Willams, Racing Bulls e Alpine optaram por ir à pista mais tarde. Neste momento, Bortoleto era o nono, já com uma volta feita.
Liam Lawson foi o primeiro a passar, pegando o elevador para P4, seguido por Arvid Lindblad, jogando Russell para décimo. Totalmente pressionado, George conseguiu encerrar o SQ2 apenas com o sétimo melhor tempo.
Com todas as voltas feitas, Lando Norris ficou na 'tábua da beirada', avançando em P10. Bortoleto e Nico Hulkenberg não avançaram, mas o brasileiro ficou à frente do alemão, em 12º.
Eliminados: Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz e Alex Albon.
SQ3
Durante o SQ1, Norris teve problemas no duto de freio frontal e, aproveitando a pausa para começar o SQ3, os mecânicos ajeitaram tudo e deixaram o carro 'zerado' para a última parte da classificação.
Indo na contra-mão do que normalmente fazem, os pilotos não foram à pista para uma primeira tentativa. Todos permaneceram nas garagens para uma única volta - em uma estratégia para conservar os pneus e não usar outro jogo.
Com todo mundo no traçado, as voltas foram computadas na bandeirada final. O primeiro a completar foi Piastri, seguido por Lindblad, Norris e Lawson.
Antonelli, Leclerc, Hamilton e Verstappan passaram posteriormente. Hadjar e Russell encerraram as voltas.
GRID DA SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
1'28.376
|239.970
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.011
1'28.387
|239.940
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.321
1'28.697
|239.101
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.327
1'28.703
|239.085
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.357
1'28.733
|239.004
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.364
1'28.740
|238.985
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.396
1'28.772
|238.899
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.459
1'28.835
|238.730
|9
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+0.551
1'28.927
|238.483
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+0.991
1'29.367
|237.309
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.106
1'29.482
|237.004
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.303
1'29.679
|236.483
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.331
1'29.707
|236.409
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.607
1'29.983
|235.684
|15
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+1.821
1'30.197
|235.125
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.274
1'30.650
|233.950
|17
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+2.707
1'31.083
|232.838
|18
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+3.338
1'31.714
|231.236
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.400
1'31.776
|231.080
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.644
1'32.020
|230.467
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+4.534
1'32.910
|228.259
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+4.612
1'32.988
|228.068
|Ver resultados completos
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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