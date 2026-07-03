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Fórmula 1 GP da Grã-Bretanha

F1: Mesmo com 'deslize', Hamilton conquista pole da sprint em Silverstone; Bortoleto é 12º

Andrea Kimi Antonelli forma a primeira fila com o heptacampeão e Max Verstappen completa os três primeiros

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

Pole em casa! Lewis Hamilton foi o mais rápido da classificação sprint em Silverstone e vai largar na primeira marca do grid na corrida 'curta' do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Mesmo cometendo um pequeno deslize na volta, o heptacampeão cravou 1m28s376.

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Andrea Kimi Antonelli, com um gap mínimo de 0s011, começa da primeira fila com o heptacampeão e Max Verstappen completa os três primeiros colocados. George Russell conseguiu apenas a quinta posição. Gabriel Bortoleto avançou ao SQ2 e larga de 12º, uma posição à frente do seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg

A classificação

SQ1

De pneus médios, os primeiros tempos foram feitos com Isack Hadjar surpreendendo e fazendo o melhor tempo: 1m29s470 -0s112 à frente de Lewis Hamilton. 

Oscar Piastri conseguiu fazer a terceira melhor marca, seguido por Charles Leclerc. Destaque para a diferença de Hadjar e Max Verstappen, P6, com o gap de 0s484.

 

Ao fim das primeiras tentativas, Hamilton tirou o posto do piloto da Red Bull e Leclerec veio logo em seguida. Sumida no quali, George Russell colocou o carro em quinto, logo acima de Kimi AntonelliGabriel Bortoleto avançou em 13º. 

Foram eliminados: Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll. 

SQ2

Mantendo a tônica do SQ1, Hamilton conseguiu colocar o melhor tempo das primeiras tentativas. O heptacampeão mundial foi 0s099 mais rápido que o italiano da Mercedes (1m28s747). 

Resultado, tempoariamente, assustador para Russell. O piloto que briga com o companheiro de equipe pelo título, fez apenas a oitava melhor marca, ficando 0s727 atrás. 

 

Entre as equipes do meio de pelotão, Willams, Racing Bulls e Alpine optaram por ir à pista mais tarde. Neste momento, Bortoleto era o nono, já com uma volta feita.

Liam Lawson foi o primeiro a passar, pegando o elevador para P4, seguido por Arvid Lindblad, jogando Russell para décimo. Totalmente pressionado, George conseguiu encerrar o SQ2 apenas com o sétimo melhor tempo. 

 

Com todas as voltas feitas, Lando Norris ficou na 'tábua da beirada', avançando em P10. Bortoleto e Nico Hulkenberg não avançaram, mas o brasileiro ficou à frente do alemão, em 12º. 

Eliminados: Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz e Alex Albon. 

SQ3

Durante o  SQ1, Norris teve problemas no duto de freio frontal e, aproveitando a pausa para começar o SQ3, os mecânicos ajeitaram tudo e deixaram o carro 'zerado' para a última parte da classificação. 

Indo na contra-mão do que normalmente fazem, os pilotos não foram à pista para uma primeira tentativa. Todos permaneceram nas garagens para uma única volta - em uma estratégia para conservar os pneus e não usar outro jogo. 

 

Com todo mundo no traçado, as voltas foram computadas na bandeirada final. O primeiro a completar foi Piastri, seguido por Lindblad, Norris e Lawson. 

Antonelli, Leclerc, Hamilton e Verstappan passaram posteriormente. Hadjar e Russell encerraram as voltas.

GRID DA SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

1'28.376

   239.970
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.011

1'28.387

   239.940
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.321

1'28.697

   239.101
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.327

1'28.703

   239.085
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.357

1'28.733

   239.004
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.364

1'28.740

   238.985
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.396

1'28.772

   238.899
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.459

1'28.835

   238.730
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+0.551

1'28.927

   238.483
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+0.991

1'29.367

   237.309
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.106

1'29.482

   237.004
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.303

1'29.679

   236.483
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.331

1'29.707

   236.409
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.607

1'29.983

   235.684
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+1.821

1'30.197

   235.125
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.274

1'30.650

   233.950
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+2.707

1'31.083

   232.838
18 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+3.338

1'31.714

   231.236
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+3.400

1'31.776

   231.080
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+3.644

1'32.020

   230.467
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+4.534

1'32.910

   228.259
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.612

1'32.988

   228.068
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RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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