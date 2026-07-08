O diretor de engenharia de pista da Mercedes, Andrew Shovlin, alertou os torcedores da equipe de que a equipe de Brackley enfrenta uma ameaça cada vez maior por parte da Ferrari e da Red Bull, que estão em ascensão. No entanto, ele afirmou que a escuderia das 'Flechas de Prata' manterá sua atual estratégia de atualizações na temporada 2026 da Fórmula 1.

Em declarações após o GP da Grã-Bretanha, onde George Russell conseguiu um segundo lugar enquanto seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, sofreu com o deslocamento de um defletor interno da roda, Shovlin destacou as medidas tomadas pelos rivais da Mercedes nos últimos GPs.

“Depois da Áustria, achamos que a Red Bull seria realmente rápida. A Ferrari definitivamente parecia estar rápida. Mas precisamos nos concentrar principalmente em nós mesmos, garantir que estejamos operando bem e levando o carro até a linha de chegada de forma confiável”, disse Shovlin durante o último episódio do Nu Silver Arrows Radio Show.

Ao contrário de outras equipes que introduziram grandes pacotes, a Mercedes adotou uma abordagem diferente para seu W17. Em vez de apresentar uma atualização massiva de uma só vez, a equipe está optando por um fluxo constante de pequenas modificações a cada etapa.

“Estamos melhorando o desempenho do carro. Não levamos um pacote massivo como alguns de nossos concorrentes. Mas, a cada semana, tentamos melhorar o desempenho apenas para nos mantermos à frente no momento”, acrescentou Shovlin.

“Temos sorte de ter um carro que funciona em uma ampla variedade de pistas. Bem, talvez não seja sorte. Acho que fizemos um bom trabalho ao projetar um carro que funciona em uma ampla variedade de pistas".

George Russell, Mercedes Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“É preciso muita preparação para os circuitos para garantir que posicionemos o carro no lugar certo e possamos ter um bom desempenho. Tivemos alguns circuitos recentemente, como Mônaco e a Áustria, que têm sido locais difíceis para nós nos últimos anos. Foi ótimo termos conseguido reverter a situação lá".

“Mas Spa é uma pista realmente peculiar, difícil do ponto de vista energético. Portanto, temos muito trabalho pela frente para garantir que possamos começar com o pé direito".

A 10ª etapa da temporada de 2026 será disputada em Spa-Francorchamps, no GP da Bélgica, de 17 a 19 de julho.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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