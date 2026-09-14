F1: Mesmo com lamento de Norris, McLaren não culpa direção de prova por perda de vitória em Madri

Depois de conquistar a pole position com uma volta impressionante no sábado, a vitória no GP da Espanha de Fórmula 1 parecia certa para Lando Norris – até que um safety car virtual inoportuno lhe custou a chance de vencer. No entanto, a McLaren afirmou que não culpará a direção de prova pelo azar que sofreu no domingo.

Como Madring dificulta as ultrapassagens, Norris largou da pole position e manteve a liderança com facilidade nas primeiras voltas. No entanto, a entrada de um safety car virtual após a quebra de Lance Stroll mudou completamente o rumo da prova.

Como Norris já havia passado pelos boxes quando o VSC foi acionado, ele perdeu a oportunidade de parar com a corrida neutralizada, enquanto seus rivais aproveitaram a janela ideal. Com Norris afirmando que perdeu cerca de 20 segundos com os pneus usados, o acontecimento levantou questionamentos sobre o regulamento atual de safety cars

No entanto, o chefe da McLaren, Andrea Stella, acredita que tais considerações não devem afetar a direção da corrida na F1.

“Como em todas as ocasiões em que o momento ou a duração do safety car ou do safety car virtual tem grande influência em uma corrida, temos a oportunidade de analisar se podemos agir de maneira diferente”, disse ele após a corrida.

“Mas isso não está sob a jurisdição do diretor de prova. O diretor de prova aplica as orientações e os regulamentos no momento da corrida que está comandando".

"E acho que, quando há uma situação como a que causou o safety car virtual, a atenção do diretor de prova, e com razão, está voltada para quando existem as condições para ativar o safety car virtual e quando existem as condições para desativá-lo. Não acho que ele fique observando o que está acontecendo na corrida. Isso seria uma grande distração".

“Deixar nas mãos dos deuses”

Stella disse que a equipe “não tem absolutamente nenhum comentário” sobre a direção da corrida do GP da Espanha, acrescentando que eles “fizeram um bom trabalho de acordo com o que estava acontecendo”. No entanto, ele admitiu que havia espaço para uma “reflexão mais ampla” sobre medidas a serem tomadas para “manter mais justiça” em incidentes semelhantes.

“Eu mesmo estou confuso sobre o que é certo”, continuou Stella. “É correto dar tempo suficiente para que todos estejam sujeitos às mesmas condições da pista? Assim, por exemplo, o safety car virtual dura pelo menos uma volta completa. Ou simplesmente se deixa isso nas mãos dos deuses? E às vezes você tem sorte, às vezes não. Eu mesmo não tenho certeza".

“Mas, em geral, existe o fórum adequado para esse tipo de discussão, que é o Comitê Consultivo de Estratégia, o famoso SAC [Strategy Advisory Committee, em inglês]. E esse é um tema que pode ser incluído na pauta e discutido lá. Mas, se for uma mudança, ela terá que passar pelo SAC, depois pela Comissão de F1 e, em algum momento, teremos que revisitar o Regulamento Esportivo".

Isso, disse Stella, seria um “processo relativamente demorado”, o que significa que não se pode esperar uma mudança tão cedo. De qualquer forma, Norris admitiu que, embora tenha saído perdendo nessa ocasião devido ao momento em que o VSC entrou em ação, outros já perderam em circunstâncias semelhantes — e ele próprio também já se beneficiou em algumas ocasiões.

“Fui o único, o único em todo o grid que não teve a chance de fazer a parada nos boxes”, disse Norris na coletiva de imprensa pós-corrida. “Isso é simplesmente uma pena. Já aconteceu em corridas e houve muitas vezes em que me beneficiei disso no passado e outras em que perdi por causa disso".

“Isso faz parte das corridas, mas nunca quando se está disputando a vitória. Então, acho que essa é provavelmente uma das primeiras vezes em que uma vitória foi perdida simplesmente por causa disso".

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!