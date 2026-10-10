Max Verstappen voltou a se destacar na classificação do GP de Singapura de Fórmula 1 e largará na pole position neste domingo, depois de superar Charles Leclerc e Lewis Hamilton por uma margem muito pequena.

O piloto da Red Bull reconheceu que o equilíbrio entre os competidores marcou toda a sessão classificatória, mas demonstrou muita satisfação por transformar o potencial apresentado ao longo do fim de semana na primeira posição do grid de largada.

“Foi muito bom, muito apertado. Acho que as margens entre nós foram muito pequenas durante toda a classificação. É claro que estou muito feliz por estar na pole, porque era, obviamente, a posição que eu queria”, começou.

Verstappen explicou que o RB22 se mostrou competitivo desde o treino livre, na sexta-feira. Após a reabertura do parque fechado depois da corrida sprint, a qual ele venceu, o trabalho da equipe se concentrou em otimizar pequenos detalhes e não de realizar grandes mudanças.

“O carro esteve muito bom durante todo o fim de semana. Claro, sempre há coisas que você pode analisar para melhorar, mas foi suficiente para conquistar a pole. Então estou muito feliz. Como o carro esteve na faixa ideal durante todo o fim de semana o trabalho foi mais voltado a ajustar e refinar pequenos detalhes", explicou.

Apesar de largar da posição de honra neste domingo, Verstappen não quis dar nada como garantido. A ausência de simulações de long runs durante o fim de semana, devido ao formato sprint, deixa uma incógnita sobre o comportamento dos pneus.

“Acho que ninguém sabe realmente como serão os stints longos, porque não conseguimos fazer nenhum. Mas, para mim, o mais importante amanhã será a largada. Sabemos que esse não tem sido exatamente nosso ponto forte. Então, precisamos trabalhar nisso”, afirmou.

Com Leclerc e Hamilton logo atrás e uma estratégia ainda cercada de dúvidas, os dois pilotos da Ferrari tentarão pressionar Verstappen e a Red Bull para impedir que o holandês transforme sua primeira pole position em Marina Bay naquela que também seria sua primeira vitória na F1 nesse circuito.

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