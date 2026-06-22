O chefe de equipe da Williams, James Vowles, está convicto de que a equipe britânica de Fórmula 1 conseguirá manter Alex Albon e Carlos Sainz para a próxima temporada e que seria transparente caso eles quisessem sair, mesmo com rumores que o espanhol tem interesse em uma suposta vaga na Audi.

A equipe de Grove obteve avanços significativos com seu carro na última temporada e subiu para o quinto lugar no campeonato de construtores, mas 2026, até o momento, não tem correspondido às suas expectativas; o FW48 deste ano está acima do peso e carece de downforce.

Após sete corridas, o time britânico tem apenas 11 pontos e o melhor resultado foi um oitavo lugar em Mônaco. Segundo informações do PlanetF1, Sainz está com dúvidas sobre o futuro com o time.

Carlos poderia estar de olho em uma vaga na Audi, apesar de Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto já estarem garantidos até o fim da temporada de 2027. Por enquanto, a equipe que assumiu a operação da Sauber está com as portas fechadas, mas o relacionamento do pai do piloto com a marca nunca pode ser ignorado.

Vowles afirma que a Williams está resolvendo as questões do FW48, com reduções de peso previstas para cada uma das próximas corridas até que o carro atinja o limite mínimo. As pontuações conquistadas em Miami, Montreal e Mônaco também demonstraram que o carro tem potencial.

Embora os resultados atuais possam abalar a confiança de um piloto, e tenha sido sugerido que Sainz ainda possa desempenhar um papel no mercado de pilotos de 2027, Vowles acredita que a dupla está comprometida com o projeto e que “querem que seu futuro” seja na Williams.

“O melhor de ambos é que eles compartilham os mesmos valores que eu, que são honestidade e transparência”, afirmou Vowles. “Por isso, temos conversas francas, desde outubro do ano passado, quando comecei a perceber os problemas, passando por janeiro até março — e agora, eis o que estamos fazendo para resolver isso neste ano".

“Para o Carlos e o Alex, isso significa que eles podem ver que o que você vê em mim é o que você tem. Vou falar das coisas ruins, mas também vou falar das coisas boas. E ainda há algumas coisas boas. O ritmo de desenvolvimento que estamos alcançando agora e o que estamos levando para a pista, a velocidade com que conseguimos levar isso para a pista".

“Como compartilhamos os mesmos valores de honestidade e transparência, isso significa que, se eles estiverem considerando qualquer outra opção, virão até mim para conversar sobre isso".

“No momento, Carlos e Alex querem que o futuro deles seja aqui. Eles me disseram isso, mas também disseram isso a vocês publicamente ao mesmo tempo".

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Vowles acrescentou que os pilotos seriam “tolos” se não considerassem suas opções em uma equipe de ponta, mas explicou que a Williams está fazendo o possível para mostrar a ambos os pilotos uma melhora tangível no desempenho.

Ele acrescentou que queria que ambos os pilotos sentissem que aquela era “a equipe deles” — algo bem diferente da Williams de antigamente, quando os pilotos eram considerados secundários em relação ao desenvolvimento técnico interno.

“Ainda estamos nesse ponto do mercado em que todas as equipes, se amanhã surgisse uma vaga na Mercedes, eles seriam tolos se não considerassem quais são suas opções”, continuou.

“Mas, no momento, o compromisso deles é com a Williams e com o nosso futuro, porque gostam do que estamos fazendo para investir no nosso futuro e na nossa direção. Não atendemos às expectativas em relação ao desempenho deles. Erramos neste inverno [europeu, verão no Brasil]".

“Meu trabalho é mostrar a eles como vamos corrigir isso rapidamente e proporcionar um ambiente em que possam voltar a lutar por pódios e por mais conquistas no futuro, como fizemos no ano passado".

“Não estou preocupado. Por duas razões. Acho que, entre as equipes vencedoras — e não há muitas agora, talvez uma ou duas —, elas têm uma formação estabelecida e não pretendem mudar isso tão cedo".

“Mas, além disso, Alex e Carlos já investiram muito do seu tempo para transformar esta equipe no que eles querem que ela seja. É a equipe deles, e isso não é algo que se encontre em nenhum outro lugar do grid".

"E vou continuar a fazer com que seja a equipe deles, para que sejam os líderes dentro dela. E isso é algo bastante único", concluiu.

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