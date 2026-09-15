F1 - Mesmo os piores resultados seriam suficientes: a matemática do título de Antonelli após Madri

É preciso uma boa dose de imaginação para encontrar algum drama real ainda restante na Fórmula 1 de 2026. Após 14 GPs, Kimi Antonelli tem uma vantagem de 81 pontos sobre o vice-líder George Russell, 101 sobre Lewis Hamilton e 106 sobre Lando Norris.

Em termos absolutos, a maior desvantagem que qualquer piloto já reverteu foi a diferença de 46 pontos que Max Verstappen tinha para Charles Leclerc em 2022. No entanto, isso aconteceu ainda na terceira corrida da temporada, em Melbourne. No fim do ano, o bicampeonato do holandês foi conquistado de maneira tranquila, alcançando 454 pontos contra 308 de Leclerc.

Em termos relativos, a recuperação de James Hunt na temporada de 1976 – eternizada no blockbuster de Hollywood Rush – foi, sem dúvida, ainda mais impressionante. Sua maior desvantagem para Niki Lauda foi de “apenas” 35 pontos, mas uma vitória em um GP valia só nove pontos na época, em comparação com 25 hoje. Ajustando proporcionalmente a desvantagem de Hunt com base nos pontos concedidos por uma vitória, esses 35 pontos equivaleriam a cerca de 97 no sistema atual.

O que permanece incerto nesta temporada é quantos fins de semana de corrida realmente acontecerão. Dada a situação geopolítica, atualmente parece improvável que os GPs do Catar, em 29 de novembro, e Abu Dhabi, em 6 de dezembro, aconteçam. Há indícios crescentes de que um ou ambos os eventos possam ser cancelados, com Ímola sediando a final de temporada.

Nesse caso, os rivais de Antonelli teriam oito fins de semana de corrida restantes para virar o campeonato. Ou seja, um piloto pode marcar um máximo de 208 pontos: oito vitórias em GPs valendo 25 pontos cada, mais outros oito pontos da sprint em Singapura.

É verdade que Verstappen mostrou em 2025 que até uma situação quase sem esperança ainda pode se transformar em uma verdadeira disputa pelo título se um piloto engatar uma sequência de vitórias. Mas, se alguém está em uma sequência de vitórias agora, é Antonelli – e a perspectiva de um de seus rivais de repente vencer tudo pela frente parece altamente improvável.

“Kimi só precisa continuar fazendo o que está fazendo. Quer dizer, é fantástico”, disse Verstappen após a vitória de Antonelli no GP da Espanha, em Madri. “Está funcionando muito bem. Ele não deve se estressar muito com isso e não acho que esteja. Ele simplesmente entrega, está confiante e ganhando cada vez mais experiência".

“Ele ainda é jovem, está muito no início da carreira, mas está voando e simplesmente está dando certo. Então ele não deveria complicar demais as coisas e ele não está fazendo isso. Tem muitas pessoas boas ao seu redor que sabem do que ele precisa”, acrescentou.

O tetracampeão provavelmente se refere ao pai de Antonelli, Marco, que o acompanha pelo mundo. Ao chefe de equipe Toto Wolff, que tenta administrar a pressão sem deixá-la transbordar. E ao engenheiro de corrida Peter Bonnington, que sabe, por seus anos com Hamilton, o que é preciso para vencer campeonatos e que, mesmo em situações caóticas, sempre transmite a calma de que um jovem da F1 precisa.

Can Lando Norris chase down Kimi Antonelli? Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Norris é o rival mais difícil de Antonelli pelo título?

Se há um piloto capaz de colocar Antonelli sob pressão no momento provavelmente é o atual campeão Norris. O piloto da McLaren venceu em Budapeste antes da pausa de agosto e no retorno em Zandvoort. Ele terminou em quarto em Monza e, sem o azar do VSC, teria conquistado a terceira vitória em quatro GPs em Madri.

Mas mesmo que Norris marcasse todos os 208 pontos ainda disponíveis – algo extremamente improvável de acontecer na realidade –, uma sequência de quartos lugares seria suficiente para Antonelli preservar a liderança no campeonato, com apenas um pódio em GP entre eles. Só isso mostra como esses cálculos se tornaram acadêmicos.

Nesse cenário, Antonelli precisaria de exatamente mais 103 pontos a partir de agora para selar o campeonato. Para comparação, peguemos os oito piores resultados em GPs do italiano em 2026: mesmo neles, ele marcou 116 pontos.

George Russell has all b ut conceded defeat to his team-mate Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Seja qual for a forma de analisar os números, a conclusão é a mesma: “É mais do que provável que ele siga em frente e vença o campeonato”, admite Norris.

“Ele lidera por 80 pontos porque está fazendo um trabalho incrível. Sabe, ele está batendo um companheiro de equipe muito mais experiente, e um companheiro decente, então não quero dar nenhum conselho a ele porque ele está fazendo um trabalho assustadoramente bom, tendo acabado de completar 20 anos. Então é bastante fenomenal. Acho legal ver alguém tão jovem fazendo um trabalho tão incrível".

“Ele tem sido impressionante desde a primeira corrida deste ano. Pouquíssimos erros. Ele definitivamente não está pilotando como se estivesse em seu segundo ano na F1. Haverá muitos mais anos de nós batalhando e estou animado por mais”, disse o atual campeão.

Mais cedo no domingo, Russell já havia praticamente admitido que suas esperanças de título estavam perdidas. “Não vou dizer que acabou, mas é excepcionalmente improvável que eu esteja nessa disputa", admitiu.

ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!