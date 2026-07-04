Kimi Antonelli segue com o sábado perfeito em Silverstone, vencendo a sprint e conquistando a pole position para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, a sua quinta na temporada 2026. Mesmo assim, o jovem italiano demonstrou irritação ao ser o primeiro a sair para a pista na última tentativa de volta rápida. Após a sessão, ele explicou os motivos para a reação no rádio da Mercedes.

No rádio da equipe durante a última volta, Antonelli perguntou, de forma enfática, qual foi o motivo dele ter sido o primeiro entre os pilotos do Q3. Em resposta, seu engenheiro deu uma ordem clara: 'Apenas pilote'. Como resultado, o italiano cravou 1min28s111 e conquistou a pole position.

"Eu estava um pouco estressado no outlap [volta de saída dos boxes] porque nunca gostei muito de ser o primeiro na última volta, mas a última volta foi muito limpa", começou Antonelli, após a sessão classificatória.

"Tenho que ser sincero, tudo deu certo. Foi bem complicado com o vento, porque estava muito rajado, imprevisível, mas sim, fomos avançando na classificação e, sim, garantir a pole é muito gratificante".

Antonelli foi questionado se a Mercedes teria feito alterações no carro após a vitória na corrida sprint, o que o italiano negou, afirmando que foi uma questão de ajustes.

"Não, não fizemos nenhuma alteração no carro. Foi só uma questão de, sabe, diferencial, freios, pilotagem... trabalhamos nisso e conseguimos encontrar um bom ajuste que me ajudou a avançar na classificação".

Sobre a corrida de domingo, Kimi concordou que vai ser complicado segurar a dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que vão largar em segundo e terceiro, respectivamente.

"Com certeza não vai ser fácil, sabe, tenho duas Ferraris atrás de mim e com certeza elas vão trabalhar juntas, mas o ritmo deles é bom, mas o nosso foi forte na corrida sprint, então, sim, espero que possamos manter isso amanhã e, sim, espero que possamos fazer uma boa corrida", concluiu.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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