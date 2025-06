Franco Colapinto deve permanecer na equipe Alpine de Fórmula 1 além de seu período inicial de cinco corridas. O GP da Áustria deste fim de semana é a quinta corrida de Colapinto substituindo Jack Doohan, que foi rebaixado para piloto de testes após o fim de semana de Miami, em maio, depois de um começo de temporada abaixo do esperado.

No anúncio inicial de pilotos da Alpine, Colapinto, que foi contratado da Williams no final do ano, recebeu o assento ao lado de Pierre Gasly por cinco corridas antes de uma avaliação mais aprofundada, embora o líder de fato da equipe, Flavio Briatore, tenha contradito esse prazo.

Embora Colapinto tenha lutado até agora para reproduzir sua participação na Williams de 2024, espera-se que o argentino corra como titular da equipe no GP da Grã-Bretanha do próximo fim de semana e permaneça ali indefinidamente, dependendo de seu desempenho em cada corrida.

O período de Colapinto faz parte do plano de avaliação de Briatore para tomar uma decisão sobre o companheiro de equipe de Gasly até a importante mudança de regras em 2026 e, em uma batalha acirrada no meio de pelotão, houve sinais de progresso do ex-líder da F2, com um desempenho mais forte na classificação em Montreal, onde passou para o Q2.

"O Canadá foi definitivamente um bom passo, temos trabalhado muito com a equipe para tentar entender qual direção está me deixando mais confortável com a configuração", disse Colapinto na quinta-feira na Áustria.

"De modo geral, tenho me sentido melhor, mais confortável e mais conectado com o carro, e é isso que estamos buscando. No final das contas, estamos apenas tentando nos concentrar em cada corrida e seguir passo a passo, e então veremos o que acontece".

Embora sua carreira na Alpine não tenha trazido grandes melhorias em comparação com a de Doohan até agora, também parece haver pouca vontade para recomeçar do zero, colocando outra cara nova, enquanto o principal obstáculo da equipe de Enstone é o desempenho geral do carro.

Nesse aspecto, a situação de Colapinto não é muito diferente da de outros pilotos do fundo do grid da F1, que são julgados corrida a corrida, embora o argentino tenha um apoio comercial considerável de seu país natal, o que pode lhe dar o benefício da dúvida, se necessário.

Silverstone é importante para Colapinto porque foi o local de sua primeira participação no ano passado, impressionando a Williams em uma sessão de TL1 complicada e chuvosa.

"Foi um fim de semana muito importante e poder fazer essa comparação agora, na mesma pista em que pilotei a Williams no ano passado, é bom", disse ele. "Sempre fica mais fácil também quando você já pilotou um carro de Fórmula 1 naquela pista. É uma ótima pista, cheia de alta velocidade, e eu adoro correr lá".

