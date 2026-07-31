F1: 'Meu objetivo ainda é a Ferrari, mas não vou esperar para sempre', avisa Bearman

Jovem promessa da Fórmula 1 e atual piloto da Haas, Oliver Bearman reafirmou o sonho de defender a Ferrari no futuro, mas deixou claro que não pretende esperar para sempre. O britânico de 21 anos, cujo nome esteve vinculado até a Red Bull em meio aos rumores de saída de Max Verstappen, destacou que seu principal objetivo é lutar por títulos mundiais, independentemente da equipe.

Bearman, que estreou na F1 de maneira inesperada pela própria Ferrari, no GP da Arábia Saudita de 2024, ao substituir Carlos Sainz de última hora, era apontado como o favorito para assumir a vaga de Lewis Hamilton caso o heptacampeão se aposentasse. No entanto, após um 2025 difícil, o veterano reencontrou a boa forma em 2026, ocupando a vice-liderança do campeonato, o que pode adiar os planos da escuderia italiana.

Em participação no podcast Beyond The Grid, Bearman admitiu ter sentimentos mistos ao ver o sucesso recente de Hamilton na Ferrari, reforçando sua paciência no curto prazo.

"Ver ele nesse nível é realmente incrível. Assistir à Ferrari vencer com o melhor piloto da Grã-Bretanha e o melhor que já vimos na F1, é algo muito especial", falou. "Claro que, pensando no meu próprio futuro, não é a situação ideal, mas ainda sou muito jovem. Tenho apenas 21 anos. Não tenho pressa, continuar na Haas em um futuro próximo não é algo ruim para mim".

Oliver Bearman, Haas F1 Team Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ainda assim, relembrou que seu "objetivo é ser piloto da Ferrari um dia", mas "não quer ficar esperando por uma vaga vaga durante três, quatro ou cinco anos, porque não há garantia nenhuma de que isso vá acontecer".

"Eu poderia acabar jogando fora os melhores anos da minha carreira. Meu objetivo final é lutar por títulos mundiais. Talvez soe um pouco egoísta, mas é exatamente por isso que estou aqui. Portanto, onde quer que eu encontre essa oportunidade, vou aproveitá-la", concluiu.

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