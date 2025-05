Jack Doohan não faz mais parte do grid da Fórmula 1. Depois de apenas seis corridas com a Alpine em 2025, o jovem australiano foi relegado ao simulador e substituído por Franco Colapinto, que retorna a categoria depois de causar uma boa impressão em 2024 com a Williams. Uma mudança que era esperada há meses, mas que acabou provocando uma tempestade causada pelo pai de Jack, o pentacampeão mundial de motovelocidade 500cc (atual MotoGP), Mick Doohan.

"É um pouco decepcionante como as coisas se desenrolaram, mas acho que Jack teve um bom desempenho. Estatisticamente, no papel, parece bom", explicou o australiano, visivelmente chateado com a decisão da equipe francesa.

Doohan foi além. Sem citar diretamente o nome de Flavio Briatore - conselheiro da Alpine a desde 2024 e grande incentivador de Colapinto dentro da equipe, o pentacampeão apontou sem rodeios o dinheiro como o fator por trás da mudança: "Esta é a F1, e parece que agora é uma equipe de pilotos pagantes da Alpine".

A frase não é por acaso. Colapinto chegou com um forte portfólio de patrocinadores argentinos, liderado pelo Mercado Livre, e muitos no paddock - incluindo o próprio Mick - suspeitam que isso tenha sido tão decisivo quanto seu desempenho na pista. E embora seja verdade que o argentino causou uma boa impressão em suas primeiras aparições pela Williams no ano passado, também é verdade que o contexto dessa substituição surpreendeu algumas pessoas.

Os comentários de Doohan foram feitos na manhã de sábado do GP de Ímola, pouco antes da classificação em que Colapinto voltou oficialmente à Alpine na F1. E, embora o argentino tenha conseguido passar para o Q2, ele sofreu um forte acidente no final da Q1, exatamente o tipo de erro pelo qual Jack foi criticado durante sua recente passagem, como em Suzuka.

"O post não era meu, eu apenas republiquei"

As mídias sociais também desempenharam um papel na controvérsia. Há alguns dias, Mick Doohan compartilhou no Instagram um gráfico comparando os resultados das corridas de Jack com os do companheiro de equipe Pierre Gasly. Embora o francês tenha ido melhor em classificações - incluindo vários Q3s, em comparação com apenas um Q1 para o australiano - as posições finais da corrida não foram tão diferentes.

"Não era meu post, era de outra pessoa, eu apenas republiquei", defendeu Mick Doohan "Na classificação e nos treinos ele foi muito bem", acrescentou, defendendo o trabalho do filho, apesar de erros como o acidente em Suzuka que danificou seriamente o carro e foi apontado internamente como um ponto de virada.

Mudança anunciada desde 2024

A contratação de Colapinto como piloto reserva já gerou tensões em 2024. Briatore não escondeu sua admiração pelo argentino, a quem ele chegou a apontar publicamente como "um talento que merece estar na F1 o mais rápido possível". A sensação de que Jack Doohan era um trampolim e não uma aposta real para a equipe esteve presente durante toda a primeira parte da temporada.

Perguntado se Jack havia conversado com seu substituto, Mick foi direto: "Não tenho certeza se Jack conversou com Franco. Eu estava fazendo outras coisas em Ímola, Jack só esteve no simulador. Ele está na Alpine agora e não sei com quem ele fala".

Enquanto isso, a Alpine está passando por um dos momentos mais turbulentos da era moderna. E enquanto os holofotes estão na pista, os ecos dos bastidores - e as decisões políticas internas - continuam a marcar a linha de largada.

