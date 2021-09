Mick Schumacher disse estar satisfeito por sua família poder oferecer um pouco de 'informações privadas' sobre sua vida em casa no novo documentário da Fórmula 1 sobre seu pai, Michael Schumacher, na Netflix. O filme, que provou ser um sucesso no serviço de streaming desde seu lançamento na semana passada, traça a vida e a carreira do heptacampeão.

Alguns dos momentos mais comoventes do documentário são quando Mick e sua mãe Corinna falam abertamente sobre as emoções que sentem enquanto o alemão continua a se recuperar do ferimento na cabeça que sofreu em um acidente de esqui em 2013.

Em um ponto, Mick explica como ele "desistiria de tudo" para poder ter uma conversa agora sobre automobilismo com seu pai. Corinna também comentou como eles continuam os tratamentos de Schumacher em sua casa.

"É claro que sinto falta de Michael todos os dias", disse ela. "E não sou só eu: os filhos, a família, seu pai e todos ao seu redor, mas Michael está aqui. Diferente, mas ele está aqui. Isso nos dá força."

"Estamos juntos, vivemos juntos em casa e fazemos a terapia. Tudo o que pudermos para tornar Michael melhor e ter certeza de que ele está confortável, fazê-lo sentir nossa família, nosso vínculo. E não importa, eu farei tudo que eu puder. Todos nós vamos."

É a primeira vez que a família oferece informações sobre a condição de Schumacher. Mick diz que se emocionou com a resposta que teve e os elogios aos momentos das pessoas mais próximas de Michael.

"É claro que foi muito positivo", comentou. "Falei com algumas pessoas que assistiram e gostaram. Nós e eu também. Estou muito feliz por compartilhar minhas opiniões, meus pontos de vista e, obviamente, algumas informações privadas sobre como as coisas estão."

Não foram apenas os seguidores da F1 que gostaram do filme, o piloto da McLaren Daniel Ricciardo reservou um tempo na semana passada para assisti-lo também.

"Gostei muito como fã", disse o australiano. "Eu segui muito da carreira de Michael, então acho que conhecia uma grande parte da história, mas acho que, em particular para as pessoas que talvez tenham começado a acompanhar a F1, é muito incrível que possam ver a história de Michael."

"Não estou surpreso com o quão bem está indo. E, sim. Mick se arrumou muito bem na câmera também. Ele tinha um brilho agradável, então foi bom", acrescentou.

