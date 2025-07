A Cadillac, apoiada pela General Motors, entrará para o grid da Fórmula 1 no próximo ano como a 11ª equipe, criando dois novos lugares no grid de 2026. A escuderia americana já foi associada a vários pilotos que estão prontos para retornar à categoria, incluindo Mick Schumacher, que teve o apoio inesperado de seu ex-crítico Gunther Steiner, que acredita que o piloto alemão seria a escolha perfeita.

Recentemente, houve relatos de que a equipe está perto de contratar Sergio Pérez, mas o portal PlanetF1 entende que não há previsão de anúncio, pois as negociações ainda estão em andamento.

A lista do chefe de equipe Graeme Lowdon inclui o nome de Valtteri Bottas, que recentemente brincou nas mídias sociais dizendo que estava olhando para um SUV da Cadillac e comentou "como esse assento é confortável", disse ele. O ex-companheiro de equipe de Bottas na Sauber, Guanyu Zhou, também é mencionado, assim como o piloto reserva da Alpine, Jack Doohan.

Mick Schumacher, é claro, também está na disputa. Embora o piloto alemão tenha ficado fora do grid por três anos, ele permaneceu como piloto reserva da Mercedes por dois anos e Lowdon confirmou que o piloto de 26 anos é um candidato à vaga.

"Mick é um cara legal", disse Lowdon à Sky Alemanha. "Gosto muito dele e agora estou o conhecendo melhor. Ele é jovem, mas tem experiência na Fórmula 1. É claro que isso foi há algum tempo, mas ele se manteve atualizado. Ele está definitivamente na lista de candidatos, embora eu deva acrescentar que a lista é bastante longa", acrescentou.

Schumacher encontrou um apoiador surpreendente na pessoa de seu ex-chefe de equipe na Haas. Steiner não foi leve nas críticas após as várias batidas do piloto alemão em 2022, especialmente o incidente na volta de largada no Japão. No entanto, ele agora acredita que Schumacher melhorou muito depois de dois anos na Mercedes e dois anos no WEC com a Alpine.

"Acho que Mick tem uma chance real", disse o ex-chefe da equipe de F1 à RTL. "A Cadillac precisa de um piloto que tenha experiência na Fórmula 1 e há poucos pilotos desempregados no momento que já pilotaram um carro de F1", explicou.

Steiner acrescentou que Schumacher é um "trabalhador árduo" e uma "pessoa muito agradável" e que "durante seu tempo na Mercedes, ele aprendeu muito sobre como funciona uma grande equipe de sucesso. Esse conhecimento será extremamente valioso para a Cadillac", concluiu Steiner.

