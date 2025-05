Nas últimas semanas, Mick Schumacher foi visto em duas etapas nos Estados Unidos: primeiro no GP de Miami e depois na Indy 500. Mas essas visitas não são apenas para assistir. O verdadeiro objetivo de Schumacher é retornar à Fórmula 1 e, segundo rumores, ele está em sérias negociações com a Cadillac.

De acordo com o site americano Racer, a Cadillac, equipe da General Motors que se prepara para entrar na categoria máxima de automobilismo em 2026, está atualmente realizando avaliações abrangentes para determinar os pilotos que pode recrutar.

Um dos nomes que se destacam nessas avaliações é Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher.

Equipe #36 Alpine Endurance - Alpine A424: Mick Schumacher Foto: Eric Le Galliot

A lista de candidatos a piloto da Cadillac é bastante extensa. Ela inclui nomes com experiência na Fórmula 1, como Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Felipe Drugovich e Frederik Vesti. No entanto, entre esses nomes, Mick Schumacher, que tem um total de 43 corridas com a Haas nas temporadas 2021-2022, é um dos aspirantes.

Depois de deixar a F1, Mick assumiu como piloto reserva para a Mercedes e McLaren por dois anos. Atualmente, ele compete em corridas endurance com a equipe de fábrica da Alpine. "Meu maior objetivo no momento é voltar à Fórmula 1 como piloto titular", disse ele nas 500 Milhas de Indianápolis.

No momento, a direção da Cadillac ainda está nos estágios preliminares das discussões com os candidatos que estão considerando para a F1. No entanto, o Racer sugere que essas conversas se transformarão em negociações sérias dentro de algumas semanas.

Sabe-se que a Cadillac está avaliando não apenas nomes da Europa, mas também dois jovens pilotos americanos. O primeiro deles é Colton Herta, que corre pela Andretti na IndyCar. O outro é Jak Crawford, que venceu a corrida de Fórmula 2 em Mônaco. Crawford, que pilota para a equipe DAMS, está atualmente em quinto lugar na classificação do campeonato.

