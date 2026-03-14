Com uma nona e uma oitava colocações neste sábado, na corrida sprint e na classificação para o GP da China de Fórmula 1, Max Verstappen saiu da pista visivelmente cansado da situação que vive na Red Bull, apontando diversos problemas que enfrenta com o carro.

Na corrida sprint, realizada no início da noite, Verstappen largou de sétimo, mas acabou caindo para o fundo do pelotão devido a problemas em seu carro no apagar das luzes, precisando fazer uma prova de recuperação para terminar em nono, fora da zona de pontos.

Já na classificação, que fechou o dia de atividades em Xangai, Verstappen voltou a encontrar um carro difícil de guiar, terminando o Q3 apenas em oitavo, atrás das duplas de Mercedes, Ferrari e McLaren, além da Alpine de Pierre Gasly.

Após o fim da classificação, um frustrado Verstappen tratou de deixar claro como que se sente com o carro da Red Bull:

"Toda vez que eu fiz uma volta com um jogo de pneus, eu tinha uma sensação horrível. Honestamente, acho que teremos uma corrida bem difícil amanhã".

Quando questionado sobre qual o tamanho do desafio que a Red Bull tem pela frente, já que mexeu no carro entre a sexta e o sábado, mas sem sucesso, Verstappen foi realista.

"Isso não é bom. Normalmente não é uma coisa boa. No passado, a gente revirava o carro e funcionava. Hoje, nada funciona. Isso não é legal. Cada volta, honestamente, sou eu em modo sobrevivência. Eu não estou gostando nada disso. É tudo muito inconsistente".

"Eu não consigo construir uma referência durante a classificação. Então, independente da volta que eu faço eu fico 'ok, é isso'. Eu consigo ir quatro décimos mais rápido? Talvez. Eu posso ir quatro décimos mais lento? Sim, as chances são grandes, porque o carro atira para todo lado. É incrivelmente difícil".

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