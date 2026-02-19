Uma das grandes novidades envolvendo o novo regulamento da Fórmula 1 é o "overtake mode" (modo ultrapassagem) que entra para 'substituir' o DRS, mas a mudança pode não agradar a todos os pilotos do grid.

Diferentemente do antigo dispositivo, não será possível ver a olho nu o momento em que o modo de ultrapassagem for acionado pelo piloto. Como funciona: de maneira geral, quando o carro atinge 290km/h a parte elétrica entrega potência máxima, quando essa quilometragem é ultrapassada, a potência começa a cair de forma gradual até chegar a zero em 345km/h.

Quando o piloto acionar o overtake mode, o motor elétrico continuará entregando potência máxima de 350 kW (cerca de 475cv) até os 337km/h e só a partir daí começará a diminuir.

Com a realização da pré-temporada no Bahrein, algumas ultrapassagens foram feitas pelos pilotos na pista, mas nada que fosse realmente representativo. Questionados à respeito, Charles Leclerc, Pierre Gasly e Esteban Ocon mostraram certa reticência em relação ao dispositivo introduzido.

"Até agora, a primeira impressão é que não parece ser o suficiente para ganhar vantagem e ultrapassar os carros da frente. Mas, novamente, veremos se esse será o caso em Melbourne. O ideal seria recarregar muito mais do que estamos fazendo agora. Mas o ganho que temos no momento é na casa de dois décimos, não mais que isso quando você está atrás. Então talvez isso mude, não sei. Mas, no momento, sim, é isso que estamos vendo", destacou Ocon.

"Das poucas situações em que me encontrei tentando ultrapassar, foi muito difícil. Então, acredito que seja um grande desafio este ano", enfatizou Leclerc.

"Só precisamos ter a mente aberta e ver como vai ser. Pelos testes no momento, do meu lado, não tive experiência suficiente seguindo outros carros para realmente dizer muito sobre isso. Acho que temos apenas que ir para lá sabendo que vai parecer diferente. Talvez precisemos ter uma abordagem ligeiramente diferente para a corrida, mas eu não saberia dizer agora", encerrou Gasly.

