F1: "Momento muito assustador" custou oportunidade real de vitória para Leclerc na sprint da China

Charles Leclerc explicou o “momento de muito susto” que lhe custou a chance de disputar a liderança com George Russell no final da corrida sprint do GP da China de Fórmula 1.

O piloto da Ferrari terminou em segundo lugar na sprint de Xangai, atrás do líder do campeonato, tendo largado em sexto, mas ultrapassado Lando Norris e seu companheiro de equipe Lewis Hamilton durante a prova.

Leclerc então tinha Russell na mira para a relargada na volta 17, após um safety car causado por Nico Hulkenberg, da Audi, mas sofreu uma derrapagem repentina no setor final, dando ao piloto da Mercedes uma vantagem de um segundo no início da corrida com bandeira verde.

Quando questionado pelo Motorsport.com sobre o incidente, Leclerc disse: “Foi um momento muito assustador, achei que fosse o fim. Vi o George sofrer uma derrapagem e pensei: ‘ok, essa é uma oportunidade para eu ficar bem perto na reinicialização e, com sorte, assumir a liderança’. Então, eu estava bastante confiante de que teria aderência traseira, mas quando acelerei, perdi completamente o controle do carro, dez vezes mais do que o George, e quase perdi o controle".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto de: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

“É um daqueles 'derrapões' em que você não pode errar, porque, do contrário, não consegue recuperar o controle. Eu estava com o volante totalmente virado e, por sorte, consegui recuperá-lo, e a mesma coisa aconteceu na última curva, onde George perdeu um pouco de aderência. Pensei: ‘tudo bem, mais uma oportunidade de tentar me aproximar’, e acabei passando pelo mesmo. A a aderência estava muito ruim nessas duas primeiras curvas depois do safety car", explicou.

A vitória largando da pole marcou um início de temporada perfeito para Russell, que também venceu a corrida de abertura da temporada em Melbourne no fim de semana passado, mas a Mercedes certamente enfrenta pressão da Ferrari.

Embora o britânico tenha dominado as duas sessões de classificação este ano, a Ferrari reduziu a diferença nas corridas. Em Melbourne, por exemplo, houve uma disputa inicial entre Russell e Leclerc, que acabou terminando em terceiro simplesmente porque a Ferrari não fez o pit stop durante o safety car virtual.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Apesar da segunda colocação representar um bom resultado, Leclerc ainda não está satisfeito. "Um P2 continua sendo um P2 e nós queremos estar no topo do pódio", falou em coletiva após a sessão.

"Mas a sensação foi muito positiva ontem na classificação sprint. Infelizmente, com a questão na parte de trás — não exatamente um problema, mas a unidade de potência não otimizada — isso nos custou bastante. Então, sim, reencontrar essa sensação hoje e voltar para onde deveríamos estar é um bom passo à frente", concluiu.

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