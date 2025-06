Lewis Hamilton, que se transferiu para a Ferrari nesta temporada depois de anos na Mercedes, também se despediu de Peter Bonnington, engenheiro de corrida com quem trabalhou durante anos na Fórmula 1.

Hamilton, que está trabalhando com o engenheiro italiano Riccardo Adami na Ferrari, tem vivido momentos de tensão em conversas pelo rádio desde o início da temporada.

Um dos momentos mais graves ocorreu no GP de Miami. Hamilton ficou irritado com a ordem tardia da equipe para que o companheiro de equipe Charles Leclerc desse passagem para ele e disse as seguintes palavras pelo rádio: "Dêem-me uma pausa para o chá! Vamos lá, isso não é um bom trabalho de equipe".

No GP de Mônaco, as conversas pelo rádio após a corrida vieram à tona novamente. Depois de terminar em quinto lugar, Hamilton perguntou: "Você está chateado comigo?", mas não obteve resposta de Adami. Mais tarde, o heptacampeão explicou que não havia tensão entre os dois e que eles tiveram um problema de comunicação.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Peter Fox / Getty Images

Hamilton disse: "Não temos problemas. Há muita especulação, mas a maioria é besteira. Temos um ótimo relacionamento, é um cara muito bom. Nós dois trabalhamos muito duro. Nem tudo é perfeito todo fim de semana, mas lutamos juntos".

Falando à imprensa colombiana, Juan Pablo Montoya disse: "Obviamente, não estou envolvido, mas, de fora, é como se disséssemos: 'Seu companheiro de equipe pode pilotar este carro, por que você não pode?' Essas situações acontecem muito na F1, mas, em algum momento, Lewis pode ter que solicitar uma mudança de engenheiro".

"Uma mudança como essa envia uma mensagem aos outros ao redor dele: 'Se você quer trabalhar com Lewis, precisa fazer as coisas direito' e é disso que Lewis precisa neste momento. Porque não é profissional um engenheiro não atender ao rádio. Isso não ajuda Lewis, não ajuda a equipe. Se eu estivesse na Ferrari, avisaria Adami: 'Se isso acontecer de novo, nós o demitiremos'", finalizou Montoya.

