F1: Montoya alerta Mercedes sobre urgência em renovar com Russell

Juan Pablo Montoya, ex-piloto de Fórmula 1, alertou a Mercedes sobre o risco de George Russell ir para outra equipe caso a escuderia das 'flechas de prata' continue adiando a renovação do britânico depois da vitória no GP do Canadá.

Montoya, em entrevista ao AS Colombia, afirmou que a situação que Russell enfrentou quando entrou na Mercedes, que passou de favorita aos títulos para coadjuvante, foi difícil, mas que o britânico amadureceu bem.

"George estava de mau humor desde que entrou na F1 porque entrou na Mercedes, que passou de ganhar tudo a não ganhar", disse o ex-piloto colombiano. "Então, foi um pouco triste e difícil para ele, mas ele amadureceu muito e fez um bom trabalho".

No entanto, ele destaca o problema da equipe de Brackley ainda não ter renovado o contrato de Russell, principalmente após a vitória em Montreal. "O problema é que, a essa altura George ainda não tem contrato. Pessoalmente, depois dessa vitória, eu diria que eles já o teriam contratado e o garantiriam, porque ele e Max [Verstappen] são provavelmente as duas pessoas mais desejadas sem contrato".

"Max, teoricamente, tem um contrato, mas George é a pessoa mais desejada no campo, que, neste momento, eu diria que não tem um contrato. Então, se você olhar dessa forma, a Red Bull poderia entrar com muito dinheiro para se garantir caso Max saia".

No entanto, mesmo com a 'ameaça' da Red Bull, Montoya disse que Russell não quer ir para Red Bull. "Ele quer ir trabalhar com a Red Bull e com Max? Eu diria que 100% não. Pessoalmente, com relação a Toto neste momento, não acho que você precise de Max com a Mercedes como ela está agora", concluiu.

BOTTAS FAVORITO e DRUGO x PÉREZ na CADILLAC: alguém mais? RUSSELL APOSENTA ALONSO? | MAX, Norris e +

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

