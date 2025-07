Christian Horner foi demitido com efeito imediato pela Red Bull depois de duas décadas como chefe de equipe, após uma dramática queda de performance antes da temporada de 2025 da Fórmula 1 e em meio a especulações sobre o futuro de Max Verstappen. O tetracampeão mundial tem sido fortemente ligado à Mercedes e à Aston Martin nos últimos meses e, segundo informações, está disposto a fazer uma mudança inesperada para a equipe alemã.

Juan Pablo Montoya, sete vezes vencedor de GPs, acredita que a decisão de demitir Horner foi tomada ou porque Verstappen já havia decidido deixar a Red Bull ou para garantir que ele ficasse.

A relação entre Horner e Verstappen tem sido tensa desde que uma funcionária acusou o britânico de assédio sexual no ano passado, o que levou a uma disputa política dentro da equipe no início de 2024.

"Acho que a demissão de Christian Horner pegou todo mundo de surpresa. Há um ano e meio se fala que eles podem querer que Horner saia, por causa do drama interno na Red Bull. Acho que haverá muitas mudanças na Red Bull, eles precisam de muitas mudanças", disse Montoya ao BetVictor Casino.

"A pergunta de um milhão de dólares é se a Red Bull se livrou de Horner porque Verstappen está saindo ou se eles se livraram de Horner para evitar que Max saísse. Isso é o que todos estarão se perguntando nas próximas semanas e meses, até sabermos o que acontecerá com Max", continuou. "No geral, acho que a demissão tem muito a ver com Max deixando a Red Bull. Seja Max ficando ou saindo, esse será o grande ponto de interrogação sobre o qual todos estarão se perguntando."

A demissão de Horner segue uma onda de saídas da Red Bull, que também viu o lendário projetista Adrian Newey e o ex-diretor esportivo Jonathan Wheatley deixarem a equipe. Montoya acredita que a Red Bull precisa de uma revisão completa da equipe após a saída em massa.

"Com o quão difícil é pilotar um carro da Red Bull, eles precisam reconstruir a equipe. Adrian Newey foi embora e eles precisam criar uma nova estrutura. A longo prazo, a Red Bull ficará bem, mas a curto prazo será difícil colocar tudo no lugar e contratar as pessoas certas. Do lado de fora, será emocionante ver o que acontecerá na Red Bull. Sinto pena de Christian porque ele fez tudo pela equipe. Tudo acontece por um motivo e veremos o que acontece", finalizou Montoya.

