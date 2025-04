O ex-piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya acredita que a movimentação da Aston Martin no 'mercado de pilotos' para tentar contratar Max Verstappen, levará à aposentadoria de Fernando Alonso da Fórmula 1.

A temporada de 2025 acabou de começar e alguns já estão falando sobre o mercado de pilotos de F1 em 2026 para a temporada de 2027. A categoria terá novos regulamentos no próximo ano, e muitos esperam que isso altere a ordem competitiva no grid, o que pode tornar certas equipes mais ou menos atraentes do que são atualmente.

Muitas pessoas estão de olho na Aston Martin, que já tem o 'guru' do design Adrian Newey trabalhando, e espera-se que os frutos disso sejam vistos no carro do próximo ano. E desde o 'caos' na Red Bull, tem-se falado sobre a possibilidade de Max Verstappen ir para a equipe britânica.

No entanto, por um lado, Fernando Alonso tem contrato com a equipe até 2026 e, por outro, o filho do dono, Lance Stroll. A chegada de Verstappen significaria inevitavelmente a saída de um dos dois, e o o bicampeão parece que será a vítima dessa movimentação.

O colombiano acredita que a Aston Martin fará uma oferta estonteante a Verstappen, à qual o holandês não poderá dizer "não". "Acho que Max receberá uma oferta irrecusável da Aston Martin", disse o colombiano ao site Vision4Sport.

Montoya, no entanto, não vê uma mudança para 2026, mas sim para 2027, porque duvida que a próxima temporada seja favorável para a equipe britânica: "Max poderia dar à Red Bull uma chance por um ano e uma chance para Adrian começar a resolver a Aston. Adrian não pode fazer isso imediatamente. É um grupo novo e todos têm de começar a trabalhar juntos".

"Eles vão ser melhores no ano que vem do que neste ano? É claro que sim. Mas não acho que vão começar a vencer corridas. Mas se a Red Bull tiver dificuldades no primeiro ano do novo regulamento, não me surpreenderia se, na terceira corrida, Max já tivesse assinado com outra equipe".

Lawrence Stroll teria que tirar Alonso do lugar... ou venderia a equipe.

Isso deixaria Lawrence Stroll, de acordo com Montoya, diante de uma escolha inevitável de dar a vaga de Verstappen a Alonso (e oferecer a ele outra função) ou demitir seu filho: "Se Verstappen se juntasse à Aston Martin, Fernando Alonso se aposentaria e se tornaria um embaixador vitalício da empresa".

"Fernando ficaria chateado até certo ponto, mas seria a decisão certa. Se você tirar Lance da equação, perderá Lawrence. E se você perder Lawrence, você perde tudo".

"Você perde a Aston Martin e não consegue o Max. Se trazer Max significasse que Lawrence teria que sacrificar seu filho Lance, essa seria a escolha errada para a equipe. Se eles forçassem Lawrence a fazer isso. Acho que ele diria: 'Bem, aí está, aí está, vamos vender a equipe, não estou mais interessado'".

Por fim, Montoya, que, aliás, estreou na F1 no mesmo dia que Alonso, há 24 anos, recomenda que Verstappen vá para a Aston Martin, embora admita que a Mercedes também não seria uma má opção.

"Se eu fosse Max, iria para a Aston. A Mercedes também seria boa, mas a Aston seria a escolha lógica com Adrian e Honda. Tudo o que ele ganhou com [Newey como designer, Honda como fabricante de motores] está agora na Aston".

