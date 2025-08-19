A Red Bull decidiu cooperar com a gigante norte-americana Ford em sua recém-criada divisão Powertrains (de motores), depois que a atual fornecedora, a Honda, entrou em acordo com a Aston Martin para a temporada de 2026 da Fórmula 1. Será a primeira vez que a equipe anglo-austríaca produzirá o próprio motor, desde que entrou na categoria, em 2005.

Em entrevista no ano passado, o ex-CEO e chefe da equipe, Christian Horner, descreveu o departamento de motores da Red Bull como "de longe o maior desafio" que a equipe enfrentou, e fez declarações semelhantes em Silverstone no mês passado.

Falando em sua última corrida com o time, o britânico disse que era improvável que a Red Bull supere os atuais fabricantes já em 2026, mas destacou que a instalação de motores criada internamente faria contribuições significativas para a equipe em termos de competição a longo prazo.

"Tudo passa por ciclos e o esporte passa por ciclos. Tivemos dois ciclos incrivelmente bem-sucedidos na Fórmula 1 e o que queremos fazer é construir o próximo ciclo", falou. "Queremos que isso aconteça com Max, é claro, mas entendemos a pressão que será exercida sobre nós no próximo ano como o novo fabricante de unidades de potência. O desafio é enorme, mas temos um grupo de pessoas muito talentosas. Fizemos investimentos significativos, temos uma ótima cultura dentro da equipe... Quem sabe?".

"Não é realista esperar que estejamos à frente da Mercedes no próximo ano. Se estivermos, seria embaraçoso para a Mercedes ou para qualquer fabricante, mas acho que estaremos em uma posição competitiva. Mesmo em comparação com o que estamos agora e com outros fabricantes", continuou.

"Há tudo com o que se pode brincar. É ótimo ter tudo sob o mesmo teto, como os engenheiros de chassi sentados ao lado dos engenheiros de motor. Quando falamos de empacotamento, não devemos subestimar isso. A oportunidade de esses grupos se comunicarem e conversarem diretamente durante uma xícara de café nas mesmas instalações não tem preço. Isso vai render dividendos. Talvez não em 26, mas é 100% a coisa certa para a Red Bull a longo prazo. Para 27, 28 e além", adicionou.

Mercedes, Ferrari e Honda estão entre os concorrentes de 2026, além da nova fabricante, Audi, que mudará a marca da equipe Sauber.

De acordo com um relatório publicado em abril, há apenas um fabricante de motores que está "bem posicionado" para se adaptar à nova era em que a F1 entrará em 2026. O mesmo relatório afirmou que os rivais desse fabricante estavam enfrentando diferentes graus de dificuldade no desenvolvimento das novas unidades de potência. Dois fabricantes estariam "muito atrás" dos líderes, enquanto outro estava lutando com um motor não competitivo devido à escolha de um tipo diferente de biocombustível, enquanto os rivais estavam optando por combustível sintético.

Acredita-se que o fabricante em "boa forma" mencionado no relatório seja a Mercedes, que foi a força dominante em 2014, ano das últimas grandes mudanças nas regras de motor.

Apesar das opiniões de Horner sobre a Red Bull e das afirmações de que a Mercedes será novamente a força dominante, o ex-piloto da McLaren na F1, Juan Pablo Montoya, acredita que a Red Bull surpreenderá em 2026.

Segundo o colombiano, a Red Bull recrutou as "melhores pessoas" de equipes como Mercedes e Ferrari nos últimos anos, por isso está confiante de que produzirão um motor competitivo. No entanto, ele também reconheceu que a saída de Adrian Newey, que desempenhou um papel importante no sucesso da Red Bull, terá um impacto negativo sobre a equipe de Milton Keynes.

"A Red Bull tem as pessoas certas no lado do motor. É apenas uma questão de 'Será que eles se reuniram a tempo de construir o motor?' Acho que eles podem surpreender a todos com a unidade de potência e não será tão ruim quanto as pessoas pensam", falou.

"Eles têm as melhores pessoas da Mercedes, Ferrari e de todos os lugares, têm uma quantidade enorme de conhecimento. Leva tempo para organizar e integrar essas informações. O problema para a Red Bull no próximo ano é que, no passado, você tinha um cara como Adrian Newey, que tomava a decisão final sobre o que seria feito no carro. Agora, todo mundo vem com uma nova ideia e tenta algo. No final do dia, é uma pessoa diferente que lidera a direção", explicou.

"O que a Red Bull vai fazer agora? Você coloca pessoas muito boas no comando, mas pessoas muito boas sem experiência em liderança. Christian, você está perdendo Adrian Newey e Jonathan Wheatley. Essa é uma grande perda em termos de liderança. Vai levar três ou quatro anos para que eles voltem a ter o domínio que tinham antes. Como vimos com a Adidas, um novo CEO entrou no negócio e levou mais de um ano para perceber os problemas. Agora eles estão em ascensão", finalizou Montoya.

