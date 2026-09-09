F1: Monza expõe fraquezas da McLaren e liga alerta na briga pelo título

A etapa de Monza da Fórmula 1 trouxe a McLaren de volta para a realidade. Após vencer em Budapeste e Zandvoort, pistas de alto downforce, o MCL40 não conseguiu acompanhar a Mercedes no traçado italiano de alta velocidade, expondo os pontos fracos do carro do time de Woking.

O fato de Lando Norris e Oscar Piastri não conseguirem lutar pela vitória não foi uma surpresa para a equipe, mas escancara o nível de exigência do restante da temporada. Uma análise detalhada revela: enquanto no setor operacional se busca um ajuste fino, a área de aerodinâmica em Woking enfrenta questões fundamentais mais profundas.

A McLaren teve que forçar os limites da janela de acerto de carro para não ficar para trás nas enormes retas, o que deixou marcas na zona de frenagem. "Na sexta-feira, alinhamos nossa abordagem de acerto para sermos competitivos nas duas primeiras curvas", disse o chefe de equipe, Andrea Stella.

"Viemos para cá com a ideia de que tínhamos de garantir que não seríamos fracos demais nessas duas chicanes, mas vimos que não éramos muito competitivos nas curvas em torno dos 180 a 200 km/h", continuou.

Embora a equipe tenha reagido no sábado, os déficits fundamentais não puderam ser disfarçados: "No geral, as curvas lentas continuam sendo nossa maior oportunidade do ponto de vista de desenvolvimento. Quando se mexe no acerto, só se avança um pouco. Precisamos de mais".

Lando Norris também não poupa críticas ao comportamento do MCL40 depois do quarto lugar no domingo. Questionado se esperava essa posição antes do fim de semana, respondeu à Sky Sports: "Acho que sim. Vimos nas últimas corridas, como no Red Bull Ring, que a Red Bull pode ser muito rápida nesse tipo de pista, com boa velocidade final e coisas assim".

"Isso voltou a se confirmar hoje, eles foram melhores do que nós. Mas ficou claro que a Mercedes ainda está numa liga à parte em comparação conosco. É simplesmente frustrante. Precisamos trabalhar nas curvas de baixa e média velocidade, na estabilidade do carro, que simplesmente não é boa o suficiente, e em alguma velocidade máxima nas retas. Se conseguirmos resolver isso, muita coisa será resolvida", completou.

Choque de realidade na luta pelo título

Em Monza, a confiança das vitórias anteriores deu lugar a uma tomada de consciência. Em vez de 'embelezar' o resultado, Norris fala sem rodeios sobre a hierarquia de forças à sua frente. A recuperação tardia no último stint da corrida pouco interessou o campeão do mundo: "O resultado final é indiferente, porque a primeira impressão não é boa. A classificação não é suficientemente boa e o ritmo geral também não".

Norris não quer atribuir o déficit à estratégia de pneus ou ao ritmo puro de corrida: "Hoje, provavelmente estávamos em um nível parecido ao da Red Bull. Eles simplesmente tiveram uma estratégia melhor e são fortes em pista livre. Acredito que nós sofremos com a velocidade máxima sempre que estamos na frente de um grupo".

"Embora tenhamos vencido duas corridas, sabemos muito bem que estamos longe de ser bons o suficiente e que, como equipe, precisamos melhorar. Mas continuo muito confiante de que conseguiremos superar isto", afirmou.

Do outro lado da garagem, a percepção de que Monza foi uma corrida de "contenção de danos" também existe, mas Piastri evita um otimismo pragmático ao analisar a corrida: "Acabamos mais ou menos onde esperávamos. Ser mais rápido do que as Ferraris foi algo positivo, mesmo que por pouco. Foi uma corrida complicada, não se tratava necessariamente de quem era o mais rápido em pista. Era preciso, de certa forma, simplesmente agir com inteligência".

Questionado sobre a análise após um fim de semana mediano em Zandvoort, o australiano mostra-se aliviado por já não estarem perdidos: "Em termos de ritmo não foi perfeito, mas já foi muito melhor do que da última vez. Operacionalmente, não fizemos um trabalho fantástico neste fim de semana, mas foi bom voltar pelo menos a falar dos detalhes normais que podem ser afinados, em vez de tentar reinventar a roda. Esse foi o maior ponto positivo".

Plano para a reta final: esperança em pistas com muitas curvas

Então, qual é o objetivo realista para a temporada, se os circuitos com baixa resistência aerodinâmica colocam o MCL40 perante tantos problemas? Andrea Stella define a direção e olha de forma pragmática para a reta final.

"Penso que um final de ano bom, sensato e realista é aquele em que, nas nove ou dez corridas restantes, vemos que estamos lutando constantemente por vitórias e que também conseguimos conquistar algumas delas", explicou. "As nossas pistas serão mais circuitos como Malásia, Austin ou Brasil. Quando temos algumas curvas longas, o carro parece desenvolver bem o potencial".

Para os próximos circuitos de rua em Baku e a estreia iminente em Madri, Stella mostra-se cauteloso apesar das evoluções: "Temos algumas atualizações, que levaremos para Baku, mas continuamos acreditando que pistas como Baku e Madri, onde é preciso ser muito preciso e há curvas curtas, talvez não sejam ideais para o nosso carro."

Ainda assim, o chefe da McLaren não deixa dúvidas de que não entregará a luta pelo título sem uma disputa, ao menos não enquanto a matemática lhe der esperança: "Em Zandvoort e na Húngria fomos capazes de vencer. A resistência aerodinâmica será menos importante em Madri; lá há uma densidade de curvas muito maior. Portanto, vamos definitivamente tentar".

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