F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria

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Reformas no autódromo foram aprovadas pela Câmara da cidade na última semana

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Autodromo Nazionale di Monza, dettaglio del circuito

Autodromo Nazionale di Monza, dettaglio del circuito

Foto de: Archivio Autodromo Nazionale Monza

Em sessão durante a última semana, a Câmara Municipal de Monza aprovou as obras indispensáveis para a adaptação do Autódromo Nacional de Monza às exigências da Fórmula 1. Esse é um indicativo importante para a permanência da pista no calendário da categoria. 

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As intervenções dizem respeito à cobertura permanente do edifício acima dos boxes, à construção de uma nova direção de prova e de uma sala de imprensa. O investimento é de 40 milhões de euros (R$ 235 milhões) e as obras deverão ser concluídas até o GP da Itália de 2027. 

A construção da sala de imprensa começará em breve, enquanto a realização do restante terá início após o GP deste ano, pois as obras não devem interferir com a prova italiana de setembro. 
 
“Estamos extremamente satisfeitos com o resultado da votação na Câmara Municipal", diz Giuseppe Redaelli, presidente do Autódromo Nacional de Monza. "Representa um momento decisivo para o futuro de nossas instalações. O consenso praticamente unânime expresso na votação atesta o valor compartilhado deste projeto e a consciência da importância estratégica do Autódromo para o território e para o país, gerando um impacto econômico de cerca de 250 milhões de euros”.  

“É justamente graças a sinergia entre órgãos nacionais e territoriais que podemos enfrentar com confiança os desafios futuros. Essa colaboração deverá ser mantida e ainda mais reforçada, para que se possa garantir continuidade, desenvolvimento e um futuro tranquilo ao Autódromo Nacional de Monza, preservando seu papel central no panorama internacional do automobilismo”, declarou o presidente. 

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