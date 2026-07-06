F1: Monza terá corrida sprint por três temporadas consecutivas a partir de 2027

Um dos circuitos clássicos da Fórmula 1, Monza voltará a sediar uma corrida sprint a partir do ano que vem, seguindo com o formato pelas próximas três edições consecutivas da prova italiana.

O anúncio foi feito no Teatro alla Scala, em Milão, durante a apresentação da programação do GP da Itália deste ano, marcado para o primeiro fim de semana de setembro. A informação foi confirmada por Geronimo La Russa, presidente do Automobile Club of Italy (ACI).

"Chegamos a um acordo, a partir do próximo ano, por três anos, teremos a corrida Sprint", disse La Russa, que também destacou o sucesso da prova deste ano. "Uma arquibancada temporária foi adicionada, não estava planejada. Ela será dedicada aos membros da ACI pela primeira vez, e ainda estará aberta ao público".

O fim de semana no formato sprint foi introduzido na F1 em 2021 e Monza foi um dos circuitos a receber a corrida curta naquele ano, assim como Silverstone e Interlagos. Desde então, outros circuitos sediaram a prova de 100km, a qual acontece no sábado, e 2027 marcará a volta da sprint à pista italiana.

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