F1: Moss venceu mais que Button, Fittipaldi e outros; veja lista

Um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 e conhecido como o 'campeão sem título', Sir Stirling Moss morreu neste domingo de Páscoa aos 90 anos e deixou um legado inestimável para o esporte a motor.

Na categoria máxima do automobilismo mundial, o britânico foi o maior vencedor a não conquistar uma temporada, somando 16 triunfos em 66 largadas - aproveitamento de 24,24% -, além de quatro vice-campeonatos.

Para se ter uma ideia da dimensão de Moss na história da F1, o piloto conquistou mais vitórias que 17 campeões mundiais. Entre eles, nomes como o britânico Jenson Button e o brasileiro Emerson Fittipaldi. Veja na galeria do Motorsport.com abaixo:

GALERIA: Os campeões mundiais da F1 que venceram menos vezes que Stirling Moss

Galeria Lista Nesta foto, Moss aparece com os campeões Clark, Brabham e Hill 1 / 23 Foto de: LAT Images Jim Clark, John Cooper, Innes Ireland, Jack Brabham, Stirling Moss, Graham Hill, Jo Bonnier, Bruce McLaren e Dan Gurney Stirling Moss, vice-campeão de 1955 a 1958: 16 vitórias 2 / 23 Foto de: LAT Images Jenson Button, campeão em 2009: 15 vitórias 3 / 23 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Graham Hill, bicampeão em 1962 e 1968: 14 vitórias 4 / 23 Foto de: LAT Images Jack Brabham, tricampeão em 1959, 1960 e 1966: 14 vitórias 5 / 23 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi, bicampeão em 1972 e 1974: 14 vitórias 6 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alberto Ascari, bicampeão em 1952 e 1953: 13 vitórias 7 / 23 Foto de: LAT Images Mario Andretti, campeão em 1978: 12 vitórias 8 / 23 Foto de: Ferrari Alan Jones, campeão em 1980: 12 vitórias 9 / 23 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Jacques Villeneuve, campeão em 1997: 11 vitórias 10 / 23 Foto de: LAT Images James Hunt, campeão em 1976: 10 vitórias 11 / 23 Foto de: LAT Images Jody Scheckter, campeão em 1979: 10 vitórias 12 / 23 Foto de: LAT Images Denny Hulme, campeão em 1967: 8 vitórias 13 / 23 Foto de: LAT Images John Surtees, campeão em 1964: 6 vitórias 14 / 23 Foto de: LAT Images Jochen Rindt, campeão de 1970: 6 vitórias 15 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Giuseppe Farina, campeão em 1950: 5 vitórias 16 / 23 Foto de: LAT Images Keke Rosberg, campeão em 1982: 5 vitórias 17 / 23 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Mike Hawthorn (à direita), campeão em 1958: 3 vitórias 18 / 23 Foto de: LAT Images Phil Hill, campeão em 1961: 3 vitórias 19 / 23 Foto de: LAT Images Dos vencedores de GPs do grid atual da F1 que ainda não foram campeões, Max Verstappen tem 8 vitórias 20 / 23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo tem 7 vitórias 21 / 23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas tem 7 vitórias 22 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc tem 2 vitórias 23 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

GALERIA: Relembre todas as vitórias da carreira de Stirling Moss na F1

Galeria Lista Stirling Moss, Mercedes Benz W196, GP da Inglaterra de 1955 1 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Maserati 250F, GP de Mônaco de 1956 2 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Maserati 250F, GP da Itália de 1956 3 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall, GP da Inglaterra de 1957 4 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall, GP de Pescara de 1957 5 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall, GP da Itália de 1957 6 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax, GP da Argentina de 1958 7 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax, GP da Holanda de 1958 8 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax, GP de Portugal de 1958 9 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Vanwall, GP de Marrocos de 1958 10 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax, GP de Portugal de 1959 11 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax, GP da Itália de 1959 12 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Lotus-Climax, GP de Mônaco de 1960 13 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Lotus-Climax, GP dos Estados Unidos de 1960 14 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Lotus 18, GP de Mônaco de 1961 15 / 16 Foto de: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax, GP da Alemanha de 1961 16 / 16 Foto de: LAT Images

