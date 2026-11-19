A Fórmula 1 mostrará em suas transmissões os dados de saúde, como frequência cardíaca, dos pilotos a partir de 2027, fruto de uma parceria entre o Campeonato Mundial e a marca de tecnologias vestíveis WHOOP.

A WHOOP se tornará Parceira Oficial da F1 em um acordo que fará com que um número cada vez maior de pilotos comece a usar as pulseiras tecnológicas fornecidas pela empresa enquanto estiverem dentro do carro.

De acordo com os planos da F1, esses dados serão então incorporados à sua narrativa, desde imagens nas redes sociais até gráficos que poderão ser usados durante a transmissão ao vivo pela TV já a partir de 2027.

A F1 não divulgou quantos pilotos usarão os dispositivos a partir da próxima temporada, já que, ao que tudo indica, está finalizando acordos caso a caso, mas pelo menos alguns já aderiram ao programa.

No início deste ano, a WHOOP assinou um acordo com a Ferrari, disponibilizando a tecnologia aos membros da equipe para monitorar seu bem-estar ao longo de uma temporada exigente. Os dispositivos vestíveis são capazes de registrar métricas como frequência cardíaca e variabilidade da frequência cardíaca, qualidade do sono e VO₂ máximo. A F1 espera que o acordo permita mostrar melhor as exigências físicas das corridas.

"Por meio desta parceria inovadora, utilizando a tecnologia vestível líder do setor da WHOOP e combinando-a com a premiada transmissão do esporte, os fãs terão uma compreensão mais profunda do que os momentos críticos que testemunham ao longo de um fim de semana de GP exigem, tanto física quanto mentalmente", disse o anúncio da categoria.

“Um dos pilares da parceria será o desenvolvimento de novas experiências narrativas nas transmissões, apresentando insights selecionados e transmitidos da maneira certa, em colaboração com os pilotos, para oferecer aos fãs uma visão em tempo real das realidades físicas das corridas. Essas inovações ajudarão a mostrar o lado humano do esporte de formas nunca antes vistas".

Os pilotos da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, já estão usando os dispositivos vestíveis da WHOOP. Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

O CEO da WHOOP, Will Ahmed, acrescentou: “A WHOOP está trazendo uma dimensão totalmente nova para a F1 ao revelar o desempenho humano ao volante".

“Por décadas, os fãs tiveram uma visão incrível dos carros, mas menos conhecimento sobre o impacto que as corridas têm sobre os pilotos. Agora, pela primeira vez, podemos mostrar o que acontece dentro do corpo de um piloto durante os momentos mais intensos de uma corrida. Isso mudará a forma como os fãs vivenciam a F1 e, em última análise, aprofundará nossa compreensão do desempenho humano".

O CEO e presidente da F1, Stefano Domenicali, disse: “A oportunidade de revelar novas perspectivas, contar novas histórias e mostrar o preparo atlético de nível mundial que faz da F1 um dos esportes mais extremos e emocionantes do mundo é verdadeiramente inovadora".

“Mal posso esperar para ver essas descobertas ganharem vida em nossas transmissões, oferecendo aos fãs uma maneira completamente nova de vivenciar a F1, ao mesmo tempo em que destacam a incrível força, resiliência e determinação necessárias para competir no mais alto nível do automobilismo".

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