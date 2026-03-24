F1 - Motor da Audi recebe elogios de rival: “Muito, muito bom”

Ayao Komatsu rejeitou as sugestões de que ser cliente da Ferrari daria à Haas uma vantagem na disputa pelo pelotão intermediário da Fórmula 1 em 2026, afirmando que a Audi está “muito, muito boa”.

A equipe americana teve um bom início com o novo regulamento, ocupando a quarta posição na classificação após duas etapas, com Oliver Bearman conquistando o sétimo e o quinto lugares em Melbourne e Xangai, respectivamente.

Portanto, a Haas deve estar na frente do pelotão intermediário este ano, e seu chefe, Komatsu, considera a Racing Bulls (sexta), a Alpine (sétima) e a Audi (oitava) suas rivais mais próximas, com esta última chamando mais atenção.

A Audi fez sua estreia como equipe de fábrica em 2026 após a compra da Sauber e tem se mostrado competitiva desde o início, com Gabriel Bortoleto conquistando pontos e chegando ao Q3 na abertura da temporada na Austrália.

Por isso, Komatsu ficou surpreso quando sugeriram que sua equipe detém uma clara vantagem de motor sobre a Audi e outras, dizendo: “Não sei como você pode dizer que o nosso motor é claramente melhor que o da Audi. Não sei o que você está analisando para dizer isso. Você olhou o registro de GPS? Não, acho que não dá para afirmar isso de jeito nenhum.”

“Quando digo unidade de potência, estou olhando puramente para o resultado e o registro de velocidade. Se parte disso vem do motor a combustão interna ou da distribuição de energia, mas se olharmos para o que eles conseguem fazer na reta, a Audi está muito, muito boa. Muito boa.”

“Então, sim, fiquei chocado quando você disse ‘vocês são claramente melhores que a Audi’. Aliás, não estou criticando, de forma alguma estou criticando a Ferrari ou algo do tipo.”

“Acho que foi interessante porque estamos competindo contra quatro fabricantes de unidades de potência. A Racing Bulls com a Ford, depois a Audi, e, por fim, Gasly e a Alpine com a Mercedes. Então, quando competimos contra esses caras, vimos claramente diferentes capacidades de posicionamento, uma estratégia mais forte.”

“Então, tivemos que aprender isso muito rápido e, com certeza, não posso tirar nenhuma conclusão sobre, digamos, em termos de velocidade em reta, de que estamos à frente. Foi realmente muito difícil. Como vocês viram, foi muito difícil ultrapassar.”

Os comentários de Komatsu foram então direcionados ao companheiro de equipe de Bortoleto, Nico Hulkenberg, que teve um início de ano irregular, tendo falhado na largada em Melbourne devido a um problema mecânico.

Isso lhe custou uma boa oportunidade de pontuar, já que se classificou em 11º, posição em que o veterano também largou e terminou em Xangai, então o ritmo certamente está lá, mas precisa de melhorias.

“Acho que estamos bem”, disse Hulkenberg. “Sem a unidade de potência, não estaríamos onde estamos, mas ainda assim, especialmente em muitas situações de corrida, temos muito trabalho e ajustes a fazer.”

“Obviamente, também somos os únicos dois carros da Audi, não temos uma equipe cliente, então temos menos dados do que a maioria dos outros fabricantes que possuem várias equipes. Portanto, não, ainda acho que há trabalho em andamento e muito espaço para melhorias.”

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