Pouco se sabe sobre o andamento das construções para 2026 na Fórmula 1 e tudo que circula no paddock são apenas rumores. Um dos principais focos são os novos motores para a próxima temporada e como está o andamento do projeto da Honda, que será a fornecedora de unidades de potência da Aston Martin na próxima temporada.

A equipe anunciou a troca de chefe na última quarta-feira (26), transferindo Adrian Newey, que iria trabalhar no desenvolvimento do carro, para o cargo de alto escalão, algo que ele nunca fez ao longo de toda sua carreira. Essa notícia colocou em destaque o projeto de 2026 pode não ser tudo aquilo que prometem no time de Silverstone.

Segundo informações do site alemão Auto Motor und Sport, há, nos bastidores, a sugestão de que o motor Honda pode ser mais pesado do que o planejado para a próxima temporada e isso estaria mexendo com a alta cúpula da Aston Martin.

Em 2026, a Honda deixa de ser parceria da Red Bull e passa a fornecer as unidades de potência apenas para Silverstone. A equipe de Milton Keynes fechou parceria com a Ford para produzir motores na Red Bull Powertrains.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!