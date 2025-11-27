Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Motor Honda de 2026 pode ser mais pesado que o esperado pela Aston Martin, diz jornal

Aston Martin já pode começar a ficar preocupada com o carro de 2026

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
RA621H, Honda F1 2021 Power Unit

Foto de: Motorsport.com / Japan

Pouco se sabe sobre o andamento das construções para 2026 na Fórmula 1 e tudo que circula no paddock são apenas rumores. Um dos principais focos são os novos motores para a próxima temporada e como está o andamento do projeto da Honda, que será a fornecedora de unidades de potência da Aston Martin na próxima temporada.

Leia também:

A equipe anunciou a troca de chefe na última quarta-feira (26), transferindo Adrian Newey, que iria trabalhar no desenvolvimento do carro, para o cargo de alto escalão, algo que ele nunca fez ao longo de toda sua carreira. Essa notícia colocou em destaque o projeto de 2026 pode não ser tudo aquilo que prometem no time de Silverstone.

Segundo informações do site alemão Auto Motor und Sport, há, nos bastidores, a sugestão de que o motor Honda pode ser mais pesado do que o planejado para a próxima temporada e isso estaria mexendo com a alta cúpula da Aston Martin.

Em 2026, a Honda deixa de ser parceria da Red Bull e passa a fornecer as unidades de potência apenas para Silverstone. A equipe de Milton Keynes fechou parceria com a Ford para produzir motores na Red Bull Powertrains.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Livia Veiga
