Os dados são desanimadores, o início desastroso na temporada 2026 da Fórmula 1 para a Aston Martin acabou com todas as expectativas criadas previamente. O interesse que a equipe havia despertado pilotos de ponta como Charles Leclerc se dissipou. A estrutura construída por Lawrence Stroll ainda não está pronta para assumir o papel de time de ponta.

A unidade de potência da Honda foi a grande decepção. Era legítimo esperar dos japoneses, vencedores de quatro títulos mundiais com Max Verstappen na Red Bull na era do efeito solo, um desempenho minimamente competitivo. Mas, ao invés disso, o retorno à F1 após a saída anunciada em 2 de novembro de 2020 está terrivelmente mais difícil do que o previsto.

Ver a bandeira quadriculada com Fernando Alonso no GP do Japão foi uma conquista, o espanhol terminou em 18º. Um salto de qualidade significativo em relação à corrida na Austrália, onde havia o receio de não conseguir completar mais do que cinco ou seis voltas devido às vibrações que o motor transmitia ao restante do carro, esgotando a bateria e a resistência física dos pilotos.

O paradoxo é que a Aston Martin e a Honda trabalharam por meses com base em seus respectivos números, mas cada um confiou no potencial que esperava da outra. Andy Cowell, CEO e chefe de equipe, foi o primeiro a pagar o preço. Durante o shakedown em Barcelona, a dura realidade veio à tona. Nada funcionava.

Não só o motor, mas também o AMR26 chegou à pista no penúltimo dos cinco dias de testes porque o carro havia sido finalizado com grande atraso e, portanto, não havia peças de reposição. A Honda descobriu as vibrações que não apareciam no banco de testes de Sakura e a equipe percebeu que as ideias radicais propostas por Adrian Newey eram um problema tão grande quanto os problemas do motor.

Um banho de água fria que apagou toda a ambição inicial. Enquanto isso, Cowell, que logo foi dado como demitido, foi enviado a Sakura para colocar à disposição sua experiência como engenheiro de motores.

Adrian Newey, Aston Martin Racing Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Para priorar, Newey, durante o GP da Austrália, disparou contra a Honda sem rodeios, atribuindo aos japoneses toda a culpa pela falta de desempenho. Um ataque frontal e direto que ofendeu a Honda. Tanto que Shintaro Orihara, chefe de engenheiros e responsável na pista, decidiu formar um grupo emergencial de trabalho entre as partes.

Parece que a colaboração foi eficaz e, pelo menos, em relação às vibrações, foram testadas soluções que deveriam amenizar o problema. Mas, ainda assim, a equipe de Silverstone está 4s atrás dos melhores times. O mês de pausa da F1 é útil para adquirir mais peças de reposição para enfrentar o restante da temporada com tranquilidade.

“Estamos trabalhando duro para melhorar a confiabilidade das baterias e o desempenho da unidade de potência”, admitiu Orihara. “Precisamos otimizar a gestão de energia e, paralelamente, também estamos trabalhando para buscar o desempenho mecânico, mas sabemos que esse não é um trabalho de curto prazo”.

Koji Watanabe, CEO e presidente da Honda Racing Corporation Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Há quem defenda que a diferença em relação à Mercedes se deve apenas a Honda, mas que também existe uma responsabilidade do chassi e da aerodinâmica.

"Assim que você resolve os problemas de confiabilidade”, explicou o diretor de pista, Mike Krack, “todos começam imediatamente a se concentrar no desempenho. E, desse ponto de vista, vimos que nos esperam avanços enormes, não pequenos progressos como os feitos agora em termos de durabilidade, mas avanços realmente importantes. Precisamos aproveitar a pausa para dar o primeiro salto, mas temos uma montanha para escalar à nossa frente”.

A falta de potência é estimada em cerca de 70 kW (95 cavalos). É uma quantidade enorme, mas é menor do que no início da temporada. Os japoneses estão investindo em pessoas e recursos para tentar recuperar o terreno perdido. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) certamente permitirá que a Honda recorra ao ADUO com duas atualizações, mas seria errado esperar novidades tão rapidamente, é mais provável que as mudanças importantes só cheguem no meio do ano.

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