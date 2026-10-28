Um dos momentos mais marcantes do domingo em Austin não aconteceu na própria pista, mas sim no paddock da Fórmula 1, após o GP dos Estados Unidos. Durante as habituais coletivas de imprensa pós-corrida, representantes tanto da Aston Martin quanto da Red Bull foram questionados sobre um assunto que tinha muito pouco a ver com a corrida: a possibilidade de um motor taurino equipar um carro da equipe de Silverstone no futuro próximo.

Tanto o diretor de pista da Aston Martin, Mike Krack, quanto o chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, foram questionados se poderiam descartar uma possível parceria entre as duas marcas no futuro. Parece algo bastante inusitado, e ambos ficaram compreensivelmente surpresos quando essa pergunta surgiu do nada durante suas entrevistas coletivas, razão pela qual o assunto requer algum contexto.

Tudo remonta a um artigo da BBC e a uma interpretação um tanto infeliz do mesmo. Na coluna regular de perguntas e respostas do correspondente de F1 Andrew Benson, perguntaram-lhe se as equipes clientes poderiam estar interessadas na unidade de potência Red Bull-Ford, já que ela parece ser mais do que competitiva em seu primeiro ano.

A resposta deixou bem claro que nenhuma equipe de F1 está atualmente em busca de um motor e, em seguida, destacou corretamente algo que é amplamente conhecido no paddock: o choque na Aston Martin, particularmente para o proprietário da equipe, Lawrence Stroll, quando ficou evidente no início deste ano o quanto a Honda estava atrás no quesito motor no início da nova era da F1.

Isso, compreensivelmente, levou a algumas dúvidas e considerações iniciais, embora tenha sido tomada a decisão de permanecer totalmente comprometida com a Honda – algo que o artigo da BBC também enfatizou corretamente.

O único elemento especulativo que deixou a porta ligeiramente aberta foi a possibilidade de que essas dúvidas pudessem ressurgir caso a Honda não consiga dar o avanço esperado em, digamos, 2027 ou 2028.

Como costuma acontecer na F1 e no cenário midiático atual, a história acabou ganhando vida própria e se tornou um assunto mais comentado do que deveria ter sido, segundo várias fontes internas.

É uma profecia autorrealizável: algo automaticamente se torna um assunto, com ou sem razão, se um número suficiente de pessoas no paddock da F1 for questionado sobre o assunto, o que, por sua vez, gera cobertura da mídia. É um efeito bola de neve, tornando crucial colocar essas histórias em perspectiva.

Perspectiva da Aston Martin: abandonar o potencial de um acordo de fábrica seria extremamente prematuro

Tanto Krack quanto Mekies foram questionados na noite de domingo em Austin e poderiam negar que estavam ocorrendo negociações entre a Aston Martin e a Red Bull Powertrains, com a implicação dessa pergunta, naturalmente, indo consideravelmente além do que qualquer coisa sugerida na matéria original da BBC.

Shintaro Orihara, gerente geral de pista da Honda Racing Corporation , e o engenheiro-chefe Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Krack foi rápido em reafirmar o compromisso de longo prazo da Aston Martin com a Honda.

“Só posso dizer que temos um parceiro de longo prazo, que é a Honda, que, aliás, completou sua 500ª corrida neste fim de semana. E acho que estaremos juntos também quando conquistarmos nossa primeira vitória juntos”, disse o representante da Aston Martin.

É importante ressaltar que a parceria atual e o acordo de fábrica oferecem um enorme potencial, em teoria. Sim, é verdade que a Honda ainda está longe do nível desejado, mas a fabricante japonesa já demonstrou anteriormente que é capaz de reverter uma situação difícil – basta lembrar de seu começo vacilante com a McLaren, que acabou levando a vários títulos mundiais com a Red Bull.

Isso se alinha aos comentários de Adrian Newey durante a coletiva de imprensa da FIA em Austin. Quando questionado sobre supostos problemas de motivação durante os anos difíceis na Red Bull, ele implicitamente apontou uma diferença crucial entre o parceiro de motores da equipe na época, Renault, e seu relacionamento atual com a Honda.

“Como projetista de chassis, se o fabricante da unidade de potência tem um ano ruim, isso acontece, e você aceita. Mas se o fabricante tem um ano ruim e não parece ter nenhuma intenção de tentar resolver o problema, isso é uma questão totalmente diferente, e a situação fica bastante sombria nesse ponto".

“Essa foi a situação que, infelizmente, enfrentamos em 2014. E, como se viu, essa situação não mudou de fato com aquele fornecedor até mudarmos para a Honda em 2019. Então, você pode imaginar minha dor e frustração naquela época".

Com a Honda, no entanto, a situação é bem diferente. A fabricante japonesa está plenamente ciente das deficiências atuais e está fazendo de tudo para reverter a situação, algo que Newey também destacou.

“Na Honda, há muita energia e projetos em andamento agora que talvez estejam em seus estágios iniciais de desenvolvimento, mas vemos muito potencial neles".

Adrian Newey, Aston Martin Racing Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Isso diz muito sobre a determinação da Honda, mas também sobre o potencial que ainda existe a longo prazo. A Aston Martin optou deliberadamente por um acordo de fábrica, pois isso marca o próximo passo na evolução da equipe.

Isso não só oferece uma oportunidade muito melhor de moldar a parceria do que seria possível como equipe cliente, como também traz os benefícios potenciais de integrar a unidade de potência de forma mais eficaz ao chassi e de ajudar uns aos outros – algo que tanto Newey quanto a Honda identificaram como uma prioridade crucial para 2027.

Ambas as marcas ainda reconhecem plenamente esse potencial, o que torna altamente improvável o abandono de um acordo de fábrica e, além disso, uma abordagem extremamente de curto prazo – algo como uma reação impulsiva.

Tudo isso explica por que, da perspectiva da Aston Martin, faria todo o sentido continuar no caminho atual, dar tempo ao tempo e, eventualmente, colher os frutos dessa parceria de fábrica.

Perspectiva da Red Bull: ainda não está pronta para ter uma equipe cliente

E então, é claro, há o lado da Red Bull na história. Sim, seu próprio projeto de motores, em colaboração com a Ford, teve um início consideravelmente melhor do que muitos imaginavam ser possível, mas, segundo Mekies, isso não significa automaticamente que a empresa esteja pronta para dar o passo em direção ao fornecimento de equipes clientes.

“Olha, recebemos muita publicidade positiva e indesejada sobre o desempenho do nosso motor, e isso certamente atraiu a atenção de muitas equipes”, sorriu Mekies, referindo-se ao ranking ADUO da FIA e ao fato de não ter recebido um token de desenvolvimento.

“Estamos tendo alguma conversa séria com alguém para fornecer a outra equipe? Não, não achamos que estejamos prontos para isso. Isso está definido de vez para os próximos cinco anos? Não, porque não sei o que vai acontecer nos próximos cinco anos".

“Mas, com certeza, para nós, há trabalho suficiente para aprimorar a unidade de potência, melhorar sua integração no carro e atingir o nível dos melhores concorrentes antes de podermos considerar a possibilidade de abastecer mais uma equipe além da Racing Bulls. Portanto, nada vai mudar no próximo ano ou assim".

Laurent Mekies, diretor da Red Bull Racing Foto: Jayce Illman / Getty Images

Uma das principais razões para um fabricante fornecer motores a uma equipe cliente é coletar mais dados, o que pode beneficiar o desenvolvimento. Esse é um dos fatores que podem estar prejudicando a Honda, já que ela abastece apenas uma equipe e conseguiu coletar muito poucos dados durante os testes de pré-temporada de 2026 e nas primeiras corridas devido a todos os problemas de confiabilidade.

Para a Red Bull, no entanto, isso não é um incentivo imediato para assumir uma equipe cliente, já que ela já possui uma na forma de sua equipe irmã, a Racing Bulls. A fabricante sediada em Milton Keynes já abastece duas equipes e, portanto, conta com quatro carros dos quais coletar dados.

Tudo isso significa que, tanto da perspectiva da Aston Martin quanto da Red Bull, tal parceria certamente não é uma opção óbvia no momento. É fundamental analisar as especulações recentes sob essa ótica – em outras palavras, no contexto correto.

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