F1 - Motores da Red Bull: acerto ou risco? Pilotos dão veredito
Depois das primeiras voltas em Barcelona, a unidade de potência se tornou foco de vários comentários
Foto de: Red Bull Content Pool
Em 2026, a Red Bull deixa de ser parceria da Honda na Fórmula 1 e passa a produzir seu próprio motor. A equipe surpreendeu nos primeiros testes em Barcelona, mesmo que tenha sido a portas fechadas, o time de Milton Keynes e a Racing Bulls deram muitas voltas sem apresentar problemas.
A Red Bull deu cerca de 303 voltas, enquanto a Racing Bulls cobriu cerca de 318 - vale ressaltar que esses números não são oficiais. Mas 621 voltas com um motor completamente novo e nenhum problema aparente é um dado importante, principalmente visto as questões que algumas rivais - Aston Martin e Audi - enfrentaram em Barcelona.
Os pilotos que estiveram presentes nos testes ficaram surpresos com o resultado, inclusive Isack Hadjar, que assume o papel de companheiro de equipe de Max Verstappen.
"Completamos mais voltas do que esperávamos, o que foi uma surpresa para nós. Tudo correu muito bem. Tive apenas um pequeno problema, o que é bastante impressionante considerando que era o primeiro dia com nosso motor", disse o francês após o segundo dia de testes.
A partir de 2026, o motor usado pelas duas equipes está sendo produzido em parceria com a Ford. O acordo começou em 2023, quando a fabricante norte-americana entrou no 'circuito' e, desde então, o projeto começou a ser tirado do papel.
Quem também ficou feliz e surpreso foi Liam Lawson, que deu cerca de 152 voltas com a Racing Bulls. O piloto admitiu que houve alguns "pequenos problemas", mas foi o suficiente para "aprender muito" e trazer uma boa sensação com o novo carro.
Porém, Max Verstappen mantém os dois pés bem colados ao chão. O tetracampeão sabe que a equipe e a fabricante têm muito trabalho pela frente e não seria realista pensar que eles estarão andando muito bem logo de cara - exatamente para isso que existem os dias de teste.
Mesmo mantendo cautela, o piloto também vem a equipe em uma boa posição e que "começou muito bem".
"Ainda é uma fórmula muito complicada para todos, ainda há bastante trabalho a ser feito, mas isso é normal", destacou o tetracampeão ao site oficial da F1.
No entanto, não foram apenas os pilotos do guarda-chuva da Red Bull que ficaram surpresos com o desempenho do motor produzido em Milton Keynes. George Russell, Toto Wolff e James Vowles também deixaram claro que a unidade de potência da Ford é mais confiável do que o esperado.
Russell, por sua vez, disse que ainda é "muito cedo para dizer" o que deve acontecer nas próximas semanas, mas que os rivais realmente encontraram um ponto de força que não era esperada.
"Ficamos bastante surpresos com o que vimos de alguns dos nossos rivais, especialmente do lado da unidade de potência da Red Bull, que parece muito impressionante considerando que são uma equipe completamente nova e também confiável".
Foto de: Formula 1
Wolff e Vowles também elogiaram os feitos da equipe taurina, apesar da Williams não ter ido para a pista em Barcelona, o time tinha 'espiões' para coletar dados das rivais.
"Fiquei muito impressionado com a Red Bull, especialmente na parte da unidade de potência. Fazer um motor do zero e ele já se mostrar tão confiável é algo enorme. Mérito deles", disse o chefe de equipe da Williams em coletiva antes do lançamento do carro.
É claro que, apenas três dias de teste não é muito representativo, especialmente porque foi a primeira vez que os motores Red Bull-Ford foram colocados à prova. No entanto, os dados que temos disponíveis - que não são muitos e nem são oficiais - nos levam a pensar que a situação está aparentemente sob controle.
Foram 621 voltas com o motor da Red Bull que não apresentou grandes problemas além da batida de Hadjar na terça-feira. Esse é um número expressivo, dado que foi a terceira unidade de potência que mais rodou, ficando atrás apenas da Mercedes e Ferrari.
MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
EXCLUSIVO: "Turra é vítima de um sistema conveniente", diz defesa de piloto que agrediu adolescente
F1: Desmembrando o 'truque' da taxa de compressão do motor Mercedes
Mick Schumacher detalha adaptação à Indy após primeiro teste em oval
NASCAR: Hamlin fala pela primeira vez após tragédia com pai e revela que sofreu nova lesão no ombro
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários